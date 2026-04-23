Πρότυπα, Ωνάσεια και Πειραματικά Σχολεία: Οι ημερομηνίες για εξετάσεις και κλήρωση

Η κλήρωση για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2026 –2027 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 16:30, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διαδικασία θα λάβει χώρα στο 2ο Πειραματικό Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας και θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, παρουσία συμβολαιογράφου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της επιλογής.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή, με την τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», μέσω ειδικού λογισμικού ηλεκτρονικής κληρωτίδας.

Η κλήρωση θα μεταδοθεί ζωντανά διαδικτυακά: Από το κανάλι του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στο YouTube και από την ΕΡΤ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα αποδοθεί τυχαίος μοναδικός Αριθμός Προτεραιότητας (ΑΠΠΣ) στους υποψήφιους για τα Πρότυπα Σχολεία, τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Αυτός ο αριθμός θα χρησιμοποιηθεί για την επίλυση πιθανών ισοβαθμιών που ενδέχεται να προκύψουν από τις γραπτές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα Πειραματικά Σχολεία, καθώς και οι Αριθμοί Προτεραιότητας, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό κάθε υποψηφίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα, αμέσως μετά την κλήρωση στην πλατφόρμα των αιτήσεων: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 θα διεξαχθεί η γραπτή δοκιμασία για την εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενώ την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.