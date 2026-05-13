Τσεχία: Ανθρωποκυνηγητό για δράστη που έκλεψε κρανίο ηλικίας 800 ετών από εκκλησία

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αρχές της Τσεχίας για έναν άγνωστο δράστη, ο οποίος άρπαξε κάρα (κρανίο) ηλικίας 800 ετών μίας αγίας από μια προθήκη σε μια εκκλησία και τράπηκε σε φυγή.

Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, φαίνεται να δείχνει μια φιγούρα ντυμένη στα μαύρα να μεταφέρει το κρανίο της Αγίας Ζντισλάβα του Λέμπεργκ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο δράστης εθεάθη να κρατά το κρανίο της αγίας και να τρέχει ανάμεσα στα στασίδια της βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στην πόλη Γιαμπλόνε Ποντγιέστεντι, περίπου 110 χιλιόμετρα βόρεια της Πράγας.

«Η αξία του κλεμμένου κρανίου διερευνάται επί του παρόντος. Ωστόσο, η ιστορική του αξία είναι προφανώς ανυπολόγιστη», δήλωσε η Ντάγκμαρ Σοχόροβα, εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Η Αγία Ζντισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το φιλανθρωπικό της έργο για τους φτωχούς. Ανακηρύχθηκε αγία από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' το 1995.

«Πρόκειται για μια καταστροφική είδηση», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων CTK ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας, Στανισλάβ Πρίμπιλ.

«Το κρανίο ήταν αντικείμενο λατρείας από τους προσκυνητές… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος, σχεδόν μέρα μεσημέρι, έκλεψε από την εκκλησία ένα λείψανο με τόση ιστορική και πνευματική αξία για τους πιστούς», είπε.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν άνδρας, ωστόσο αργότερα ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν είναι ακόμη σαφές το φύλο του δράστη, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται.