Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» αγκαλιάζει την τρίτη ηλικία και της δίνει φωνή και μέσα για να εκφραστεί

Μπορεί μια κοινωνία να εξελιχθεί αν δεν φροντίζει για τα μέλη της και τα αποκλείει από την κοινωνική ζωή; Ρητορική ερώτηση. Είναι ευρέως αποδεκτό πως οι ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που δείχνουν αν και πώς εξελίσσεται μια κοινωνία και πόσο χώρο δίνει ακόμα και στα πιο ευάλωτα μέλη της.

Στην τρίτη ηλικία, όποτε οι ρυθμοί της καθημερινότητας αλλάζουν και οι κοινωνικές επαφές συχνά μειώνονται, η ανάγκη για συντροφιά, φροντίδα και παρουσία γίνεται πιο έντονη. Και όμως, πολλά ηλικιωμένα άτομα νιώθουν μοναξιά, κάτι που επηρεάζει ουσιαστικά τη σωματική και ψυχική τους ευεξία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν πρωτοβουλίες που απαντούν σε αυτό το σιωπηλό, αόρατο αλλά βαθιά υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας.

Ακριβώς μία τέτοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» της LAMDA Development, το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με την Emfasis Non-Profit στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας LAMDA Impact. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2025 και συνεχίζεται και αυτήν τη χρονιά στους δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, περιοχές που βρίσκονται κοντά στο The Ellinikon. Η επιλογή αυτή δεν έγινε τυχαία καθώς ενισχύει τη σύνδεση της αστικής ανάπλασης με τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους.

Πολιτισμός, δημιουργικότητα, φαντασία και αυτοέκφραση

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η Δημιουργική Παρέα, με την ομάδα της emfasis να πραγματοποιεί οργανωμένες επισκέψεις σε ηλικιωμένους, να τους κρατάει συντροφιά, να συζητάει μαζί τους και να τους προσφέρει συναισθηματική στήριξη. Έτσι, δημιουργούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και ενισχύεται η κοινωνική συμμετοχή, η ψυχική υγεία και η συναισθηματική υγεία των συνανθρώπων μας.

Δραστηριότητες όπως επιτραπέζια παιχνίδια, περίπατοι, μουσική, μαγειρική και κηπουρική δημιουργούν ένα περιβάλλον που παρακινεί τα άτομα που συμμετέχουν να είναι ενεργά, βρίσκοντας ξανά τη χαρά της συντροφικότητας και της συμμετοχής.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί», έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα Θεατρικά Εργαστήρια που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, καθώς και να παρακολουθούν δωρεάν θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου. Η επαφή με το θέατρο ενισχύει τη μνήμη, τη φαντασία και την αυτοπεποίθηση ενώ βελτιώνει και τον τρόπο που επικοινωνούν, μαθαίνοντας στους συμμετέχοντες να εκφράζονται δημιουργικά, να συνδέονται με άλλους ανθρώπους και -γιατί όχι;- να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα.

Πέρα από τις ομαδικές δραστηριότητες, το πρόγραμμα δίνει έμφαση και στην εξατομικευμένη προσέγγιση μέσα από δράσεις Make over που περιλαμβάνουν ημέρες προσωπικής περιποίησης και αυτοφροντίδας (κομμωτική, περιποίηση άκρων κλπ) με τη συνεργασία της oμάδας εκπαίδευσης της WELLA Professionals που προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες της. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην εξωτερική εικόνα αλλά ενδυναμώνουν ψυχικά τους συμμετέχοντες, καθώς ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους. Συνολικά, το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν», ενθαρρύνοντας ανθρώπους που συχνά βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής να συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν.

Ας μην ξεχνάμε πως η μοναξιά, ειδικά στην τρίτη ηλικία, δεν είναι πάντα εύκολα ορατή. Αντίθετα, είναι σιωπηλή και γίνεται μέρος της καθημερινότητας χωρίς να την αντιλαμβανόμαστε, κάτι που την κάνει ακόμη πιο δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Το πρόγραμμα «Χρόνος Μαζί» της LAMDA Development μας θυμίζει πως δεν χρειάζονται βαρύγδουπα λόγια αλλά ουσιαστικές δράσεις που δίνουν χώρο, χρόνο και σημασία σε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη και τους προσφέρουν πολύτιμες στιγμές συντροφιάς, χαράς και αλληλεγγύης. Εν τέλει, δράσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων τρίτης ηλικίας.