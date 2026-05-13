Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του με το όχημά του

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονος που παρέσυρε την 27χρονη σύζυγό του και μητέρα τεσσάρων παιδιών με το αυτοκίνητό του σε χωριό του Ηρακλείου. Την ίδια στιγμή, η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο 30χρονος σύμφωνα με το Cretalive φέρεται να υποστήριξε κατά την απολογία του ότι δεν χτύπησε τη σύζυγό του και κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να υποστήριξε ότι όταν συνέλθει η 27χρονο θα επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του.

Έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν συγγενείς της κοπέλας, που ζητούσαν την τιμωρία του φερόμενου ως δράστη του σοβαρού τραυματισμού της 27χρονης Γωγώς.

Σύμφωνα με τον 30χρονο, υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού στο αυτοκίνητο, παρουσία των τριών από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας. Ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα, έκανε αναστροφή και χτύπησε ο προφυλακτήρας του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε.

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα κι ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και τη σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα χωρίς να έχει κάποια εμπλοκή ο ίδιος.

