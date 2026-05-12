Κρήτη: Νέα προθεσμία πήρε ο 30χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της συζύγου του

Την Τετάρτη (13/5) θα απολογηθεί τελικά ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του και μητέρα 4 παιδιών έπειτα από νέα προθεσμία που έλαβε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, o 30χρονος βρέθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης ενώπιων του ανακριτή Ηρακλείου, ωστόσο η απολογία του δεν πραγματοποιήθηκε σήμερα και μετατέθηκε για αύριο.

Η υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, εξελίσσεται σε θρίλερ καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε. Ο 30χρονος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστηρίζει ότι η πόρτα του συνοδηγού ήταν χαλασμένη και πως η σύζυγός του έπεσε κατά λάθος από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν η 28χρονη βρεθεί βαριά τραυματισμένη.

Στο Βενιζέλειο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 28χρονη

Σημειώνεται ότι η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο. Η κατάστασή της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, με την κλινική εικόνα της να χαρακτηρίζεται σταθερή.

Ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η κατάστασή της είναι σταθερή, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική και φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Κρίνεται, ωστόσο, ότι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή της και ότι θα παραμείνει ορισμένες μέρες προς παρακολούθηση και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον κ. Χαλκιαδάκη, η 28χρονη παρουσίασε από την πρώτη στιγμή περιτραυματική αμνησία. «Όταν έφτασε είχε μια περιτραυματική αμνησία, δηλαδή δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε συμβεί», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η νεαρή γυναίκα δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο για ατύχημα.

Η αδυναμία της 28χρονης να περιγράψει με σαφήνεια τα γεγονότα καθιστά την κατάθεσή της καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, εφόσον η κατάσταση της υγείας της επιτρέψει να επικοινωνήσει πλήρως με τις Αρχές.

