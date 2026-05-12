Ηράκλειο: Στα δικαστήρια οι αδερφές του 21χρονου Νικήτα για δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας

Στα δικαστήρια Ηρακλείου μετέβησαν οι αδελφές του δολοφονημένου Νικήτα Γεμιστού, για να υποβάλλουν δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του ζεύγους Παρασύρη.

Οι αδελφές του 21χρονου βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, προκείμενου να κάνουν δια της δικηγόρου τους κ. Αλεξάνδρας Σπανάκη, δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Παρασύρη και της Αφροδίτης Μηναδάκη.

Η οικογένεια του νεαρού που δολοφονήθηκε ειδεχθώς από τον 54χρονο, ζητά την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορούμενων, καθώς και την σε βάθος έρευνα της υπόθεσης, για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Την προηγούμενη Πέμπτη κι ενώ κρατούνταν στο Αστυνομικό Μέγαρο ο 54χρονος Κώστας Παρασύρης και η 56χρονη σύζυγος του, απολογήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα κι ανακριτή, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και μετήχθησαν στις φυλακές Κορυδαλλού όπου αμφότεροι κρατούνται σε ειδική πτέρυγα.

