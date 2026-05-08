Δολοφονία-Κρήτη: Ο Νικήτας οδηγούσε το αμάξι των γονιών του 17χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο

Τελειωμό δεν έχουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το μοιραίο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο Νικήστρατος τον Οκτώβριο του 2023, που έγινε το τροχαίο από το οποίο κατέληξε τρεις εβδομάδες μετά ο 17χρονος Γιώργος, ήταν της μητέρας του θανόντα.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1, η μητέρα του 17χρονου έδωσε το αμάξι στον γιο της, που δεν διέθετε δίπλωμα. Έτσι, ο 17χρονος βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και οδήγησε ο Νικήτας, που τότε ήταν 18 ετών και διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Το βίντεο του φονικού τροχαίου

Οι φόβοι για βεντέτα

Οι συγγενείς του άγρια δολοφονημένου παιδιού επιρρίπτουν ευθύνες στην Αστυνομία για τα όσα έγιναν, τονίζοντας ότι δεν προστάτεψαν επαρκώς τον Νικήστρατο, ενώ ουσιαστικά γνώριζαν ότι ο 54χρονος τον είχε βάλει στο μάτι, κι έψαχνε την ευκαιρία να τον σκοτώσει. Το είχε επιχειρήσει άλλωστε κατά το παρελθόν και μάλιστα είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πλέον, η Αστυνομία «τρέχει» κατόπιν εορτής να μαζέψει την κατάσταση με τους συγγενείς του Νικήστρατου να βράζουν, και το ενδεχόμενο να ανοίξει βεντέτα είναι ορατό.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμμουδάρα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις και υπάρχει συνεχώς περιπολικό έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, ενώ ο δολοφόνος και η συνεργός σύζυγός του, φυλακίστηκαν χωρίς να πάνε καν στην εισαγγελία για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα να συναντηθούν άτομα από τις δύο οικογένειες.