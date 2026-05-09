Δολοφονία στην Κρήτη: Μέσω Σούδας η μεταγωγή του ζευγαριού - Σε ειδική πτέρυγα ο 54χρονος

Ο 54χρονος κρατείται σε ειδική πτέρυγα λόγω αυξημένου κινδύνου στοχοποίησής του από άλλους κρατούμενους, ενώ η σύζυγος παραμένει επίσης κρατούμενη για συνέργεια

  • Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει ότι το 21χρονο θύμα δέχθηκε έξι σφαίρες από κοντινή απόσταση, με τέσσερις να προκαλούν διαμπερή τραύματα.
  • Η απολογία του 54χρονου ήταν αμετανόητη, δηλώνοντας ότι θα χρησιμοποιούσε όλα τα πυρομαχικά αν είχε περισσότερα, και ζήτησε να επισκεφθεί τον τάφο του γιου του.
  • Οι διαδικασίες μεταγωγής και απολογίας οργανώθηκαν με μυστικότητα και ταχύτητα, επηρεασμένες από την ομολογία του κατηγορουμένου και τη διερεύνηση της εμπλοκής της συζύγου του.
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (8/05) η μεταγωγή του 54χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στην Αμμουδάρα της Κρήτης, μαζί με τη σύζυγό του που αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε ακτοπλοϊκώς μέσω Χανίων με πλοίο της γραμμής και έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί, ισχυρή αστυνομική συνοδεία τους οδήγησε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

Σύμφωνα με το neakriti, o 54χρονος θα κρατηθεί αρχικά σε ειδική πτέρυγα, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στοχοποίησής του από άλλους κρατούμενους. Η σύζυγός του παραμένει επίσης κρατούμενη στον Κορυδαλλό για την υπόθεση συνέργειας.

Οι διαδικασίες απολογίας και μεταγωγής οργανώθηκαν με πλήρη μυστικότητα και ταχύτητα από αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ενώ καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να έπαιξε η ομολογία του κατηγορούμενου, καθώς και η διερεύνηση της εμπλοκής της συζύγου του.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα

Σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα που εκδόθηκε την Παρασκευή, το 21χρονο θύμα δέχθηκε και τις έξι σφαίρες που πυροβόλησε ο δράστης. Οι τέσσερις προκάλεσαν διαμπερή τραύματα, μία κατέληξε επιφανειακά, ενώ μία ακόμη εντοπίστηκε σφηνωμένη στη μασχάλη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι πυροβολισμοί έγιναν από ιδιαίτερα κοντινή απόσταση, περίπου ενός έως τριών μέτρων.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας πως αν είχε περισσότερα πυρομαχικά θα τα χρησιμοποιούσε όλα. Παράλληλα, ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του επιτραπεί να επισκεφθεί για τελευταία φορά τον τάφο του γιου του.

