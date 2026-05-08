«Να δείτε τι θα πάθετε, εμένα να με θυμάσαι»: Οι απειλές του 54χρονου στη μητέρα του Νικήτα

«Και εγώ μπορούσα να πάρω το νόμο στα χέρια μου, δεν το έκανα», πρόσθεσε ο Αχιλλέας Γεμιστός

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα για τον εφιάλτη που ζούσε η οικογένειά του όλο αυτό το διάστημα μέχρι το τραγικό τέλος του γιου του.

Ο Αχιλλέας Γεμιστός καταγγέλει ότι ούτε η Δικαιοσύνη ούτε η Αστυνομία προστάτεψε τον γιο του, ενώ έκανε λόγο για «bullying» που βίωναν ο ίδιος, η σύζυγος και τα παιδιά του αυτά τα τρία χρόνια.

«Η γυναίκα μου είναι βρεφονηπιοκόμος. Κάθε μέρα πήγαινε στη δουλειά της και της έκαναν bullying και σήκωνε το χέρι "εμένα να με θυμάσαι τι θα πάθετε". Πηγαίναμε στην Αστυνομία τα λέγαμε», δήλωσε ο πατέρας του Νικήτα.

«Στα χέρια του γιου μου βρέθηκε πυρίτιδα»

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αχιλλέας Γεμιστός στα χέρια του Νικήτα βρέθηκε πυρίτιδα, ενώ στα γόνατά του βρέθηκαν τραύματα από εργαλείο κοπής ξύλου. «Όλα αυτά που σας λέω υπάρχουν στην ιατροδικαστική έκθεση».

«Και εγώ μπορούσα να πάρω το νόμο στα χέρια μου, αλλά δεν το έκανα», είπε ο πατέρας του άτυχου Νικήτα.

«Έκανα ό,τι μπορούσα να αποτρέψω τον άντρα μου», είπε η σύζυγος του 54χρονου

Ένα 24ωρο μετά το σπαρακτικό «αντίο» στον Νικήτα, οι συγγενείς του θύματος αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν ότι ο νεαρός δολοφονήθηκε από τον 54χρονο.

Ο 54χρονος και η σύζυγός του κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να μεταφερθούν εκτός Κρήτης για λόγους ασφαλείας. Στη γειτονιά τους επικρατεί σιωπή, με τους κατοίκους να περιγράφουν μια αίσθηση «παγωμένου χρόνου» από τη στιγμή του εγκλήματος.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι βρέθηκε σε κατάσταση έντονου θυμού και ψυχολογικής κατάρρευσης, αρνούμενος ότι είχε προσχεδιάσει την πράξη του.

«Με κατέκλυσε οργή. Δεν μπορούσα πια να αντιληφθώ και να σκεφτώ ψύχραιμα. Ήμουν πλέον ένας τρελός. Έβγαλα το περίστροφο και πυροβόλησα, ούτε θυμάμαι πόσες φορές, σκοτώνοντάς τον», υποστήριξε ο 54χρονος.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε: «Θόλωσα. Ήμουν σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος. Σε καθεστώς απύθμενου πόνου και τρομερού θυμού που απέκλεισαν την σκέψη μου, χωρίς να το καταλάβω, έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μου επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια».

Η θέση της συζύγου του

Η σύζυγος του 54χρονου, που κατηγορείται για συνέργεια, ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα χωρίς επιτυχία.

«Ειλικρινά έκανα ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να τον αποτρέψω, δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Σε όλο τον δρόμο προς το σπίτι μας έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα “τι έκανες, τι έκανες;”. Μόλις συνήλθαμε λίγο, μου είπε ότι θέλει να πάει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ, όπως και έγινε», ανέφερε.

Το ζευγάρι, μετά την πράξη, επέστρεψε στο σπίτι, στάθμευσε το όχημα και παραδόθηκε στις αρχές.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το περιστατικό σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά από μνημόσυνο συγγενικού προσώπου.

«Πήρα μαζί μου το περίστροφο στο νεκροταφείο, προκειμένου παίξω στον αέρα δύο μπαλωθιές στη μνήμη του παιδιού, όπως συνηθίζεται στα μέρη μας, πλην όμως λόγω του ότι μαζεύτηκε πολύς ξένος κόσμος στο μνημόσυνο δεν το έκανα», ανέφερε ο 54χρονος.

Από την πλευρά της, η σύζυγος υποστήριξε ότι η συνάντηση με το θύμα ήταν τυχαία και ότι προηγήθηκε μια κίνηση που τους εξόργισε.

«Ήμασταν μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης, ξαφνικά συναντήσαμε τυχαία τον συγχωρεμένο, ο οποίος μόλις μάς αντιλήφθηκε από μακριά, έκανε μία άσεμνη χειρονομία προς τον Κώστα», είπε.

Οι τελευταίες στιγμές του Νικήτα

Το όχημα του 54χρονου φέρεται να συγκρούστηκε με εκείνο του θύματος, πριν ακολουθήσει η μοιραία εξέλιξη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σύμφωνα με μαρτυρίες, εκτυλίχθηκε μια σκηνή ακραίας βίας, με τον δράστη να αδειάζει το όπλο του και στη συνέχεια να επιτίθεται στο θύμα ενώ εκείνο ψυχορραγούσε.

Η οικογένεια του Νικήτα βιώνει ανείπωτο πόνο, με τις εικόνες από την κηδεία να αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Οι συγγενείς μιλούν για ένα παιδί που χάθηκε άδικα, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό.

Τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο των δικών του ανθρώπων, που προσπαθούν πλέον να συμβιβαστούν με μια απώλεια που άλλαξε για πάντα τη ζωή τους.

