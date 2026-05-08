Ηράκλειο - Δικηγόρος δολοφόνου: «Κάνω έκκληση στους αυτόκλητους αναλυτές - Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

Ο δικηγόρος του Γιώργου Παρασύρη, ο οποίος σκότωσε τον 21χρονο Νικήστρατο Γεμιστό και προφυλακίστηκε μαζί με τη σύζυγό του, ζήτησε αυτοσυγκράτηση για να ξεθυμάνει η οργή και να αναλάβει πλέον η Δικαιοσύνη και κανείς άλλος το κλείσιμο της τραγικής υπόθεσης.

«Η ποινική μεταχείριση ήταν απόλυτα αναμενόμενη. Ζητάω από όλους ψυχραιμία, να δώσουμε χώρο και χρόνο, στους μεν να θρηνήσουν, στους δε να συνειδητοποιήσουν. Θα πάμε σε δίκη, θα είναι μια μακρά διαδικασία, θα ειπωθούν πολλά, θα ειπωθούν όλα» είπε αρχικά ο Γιώργος Κοκοσάλης.

Συνεχίζοντας κι αναφερόμενος στον δράστη της ειδεχθούς δολοφονίας είπε ότι η απολογία του «ήταν πολύωρη, ειδικά του βασικού κατηγορούμενου, με έντονη συγκινησιακή φόρτιση και με διακυμάνσεις στην ψυχολογία του. Θα κριθούν όλα στην πορεία».

«Μην πυροδοτείτε το κλίμα»

Κλείνοντας ζήτησε κι από τους... έξω από τον χορό να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά: «Θέλω να κάνω έκκληση στους αυτοαποκαλούμενους, αυτόκλητους, αυτεπάγγελτους αναλυτές της ψηφιακής αρένας. Μη βάζετε στα αποδεικτικά υλικά της δικογραφίας, πράγματα που δεν ισχύουν. Άκουσα ότι ένας απίθανος αναλυτής είπε ότι υπάρχει στη δικογραφία κατάθεση αυτόπτη που έλεγε η σύζυγός του δράστη, η Αφροδίτη η Μηναδάκη "μη σου φύγει, μη σου φύγει". Αυτές οι ανοησίες πυροδοτούν το κλίμα».