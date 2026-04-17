Κρήτη: Μυστήριο με τον θάνατο 49χρονου προέδρου κοινότητας – Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

Το τι πραγματικά συνέβη στο σημείο πριν το χωράφι θα το δείξει η αστυνομική έρευνα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης τραυματίστηκε σοβαρά την ημέρα του θανάτου του, ενώ κατευθυνόταν με μηχανάκι προς το χωράφι του.
  • Βρέθηκε ζαλισμένος και με αιμορραγία στη μύτη από τη σύζυγό του, έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου κατέληξε μετά από 21 μέρες.
  • Υπάρχει αβεβαιότητα για το αν ο τραυματισμός προκλήθηκε από ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια, με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις να έχουν διαπιστωθεί.
  • Βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει την πορεία του πριν τον τραυματισμό, δείχνοντας ότι πήρε μηχανάκι, καφέ και τοστ, αλλά δεν έφτασε στον προορισμό του.
  • Η αστυνομική έρευνα και η ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσουν τα αίτια του συμβάντος.
Κυριακή 1 Μαρτίου, 11.30 το μεσημέρι στο Απεσωκάρι Ηρακλείου. Ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης κατεβαίνει στην αποθήκη του σπιτιού του για να βάλει πυρηνόξυλο στο λεβητοστάσιο.

Λίγα λεπτά μετά η σύζυγός του τον βρίσκει καθισμένο στον καναπέ, ζαλισμένο με αίματα στο πάνω μέρος της μύτης του. Όσο περνούσε η ώρα τόσο έχανε τη δύναμη και τις αισθήσεις του. Η σύζυγος καλεί ασθενοφόρο και τον επιστήθιο φίλος του για βοήθεια.

«Γύρισε μετά στο σπίτι του και είπε και για δώδεκα σκαλοπάτια και λέει ‘’έπεσα’’. Έτρεχε αίμα από τη μύτη. Και καλεί κατευθείαν η… το ΕΚΑΒ, το Κέντρο Υγείας με έναν φίλο του από την Πλώρα και έρχονται γρήγορα και τον επήγαν, αλλά μιλούσε για τις Μοίρες. Μιλούσε, ένας λεβέντης. Καλό παιδί σε όλον τον κόσμο είχε κάνει καλό. Όποιος θέλει να του πει έτρεχε για αυτόν τον κάθε άνθρωπο», λέει συγγενής του.

Μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. 21 μέρες μετά χάνει τη μάχη για τη ζωή. Η απώλεια του τεράστια.

Βίντεο ντοκουμέντο – Η πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού

Αρχικά, οι συγγενείς πίστευαν πως έπεσε από τις δεκάδες σκάλες που οδηγούν στο λεβητοστάσιο. Ουδείς είχε αντιληφθεί πως στο μεσοδιάστημα, μέχρι και να τον εντοπίσει η σύζυγός του στον καναπέ, είχε πάρει το μηχανάκι του, είχε σταματήσει στην καφετέρια του χωριού, είχε προμηθευτεί τοστ και καφέ που είχε παραγγείλει τηλεφωνικά. Και κατευθύνθηκε προς το χωράφι του προκειμένου να βρει τον εργάτη που κλάδευε εκείνη την ημέρα.

Ο Αλέξανδρος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του διακόσια μέτρα πριν το χωράφι. Τοστ και καφές βρέθηκαν κάτω παρατημένα. Το Live News έχει εξασφαλίσει βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία του 49χρονου την ημέρα του μοιραίου τραυματισμού.

Ο άτυχος 49χρονος επέστρεψε σπίτι του. Δεν ανέφερε τίποτα απολύτως στη σύζυγό του και άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του.

Έπεσε με το μηχανάκι; Διαπληκτίστηκε με κάποιο άτομο και η κατάσταση ξέφυγε; Η πρώτη εικόνα δείχνει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο 49χρονος, ιδιαίτερα ενεργός στο κοινά, αγαπητός και με μια αξιόλογη οικογένεια, άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό πίσω του.

Το τι πραγματικά συνέβη στο σημείο πριν το χωράφι θα το δείξει η αστυνομική έρευνα και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

