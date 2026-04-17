Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει!

Το ΙΣΝ γιορτάζει 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης

Ο Ιούνιος και το SNF Nostos 2026 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) είναι πιο κοντά απ’ όσο νομίζετε. Eδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες τις πιο σημαντικές πληροφορίες!

Το SNF Nostos 2026 είναι μια ανοιχτή σε όλους διοργάνωση, που πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο 30 χρόνων φιλανθρωπικής δράσης του ΙΣΝ. Θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με παράλληλες εκδηλώσεις στα τρία νέα νοσοκομεία του ΙΣΝ που κατασκευάζονται στην Κομοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τη Σπάρτη. Με τη συνεργασία των στενών μας συνεργατών από τον μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό iMEdD (incubator for Media Education and Development) και την SNF Nostos Youth Advisory Committee, μια ομάδα νέων από όλο τον κόσμο, διοργανώνουμε το SNF Nostos 2026 «με επίκεντρο τον άνθρωπο». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, παραστάσεις, τέχνη, μουσική, και πλήθος άλλων εκδηλώσεων, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας.

Με επίκεντρο τον διάλογο

H φύση των συζητήσεων του SNF Nostos 2026 είναι ευρεία όπως αντίστοιχα είναι και η φύση του φιλανθρωπικού έργου του ΙΣΝ που περιλαμβάνει πλήθος δράσεων στους προγραμματικούς τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις πραγματοποιούνται από τις 22 έως τις 26 Ιουνίου στο πλαίσιο του SNF Nostos Conference. Κατά τις τέσσερις πρώτες ημέρες, το βήμα θα πάρουν εκπρόσωποι οργανισμών που το ΙΣΝ έχει στηρίξει ανά τα χρόνια, μέσα από ένα πρόγραμμα που διαμορφώθηκε μαζί τους μετά από ανοικτή πρόσκληση. Επιλέγοντας από 250 προτάσεις και με τη συμμετοχή πάνω από 200 συμμετεχόντων (μέχρι στιγμής) και 130 ώρες προγράμματος, οι εκπρόσωποι αυτοί θα διερευνήσουν επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με διαφορετικές πτυχές του έργου τους, και κατ’ επέκταση του ΙΣΝ, στους θεματικούς άξονες: House of Arts & Culture (Τέχνες & Πολιτισμός), House of Civics & Education (Συμμετοχή στα Κοινά & Παιδεία), House of Health & Sports (Υγεία & Αθλητισμός) και House of the Future (Μέλλον).

Οι συζητήσεις κορυφώνονται την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με τον Πρόεδρο του ΙΣΝ, Ανδρέα Δρακόπουλο, να είναι οικοδεσπότης, είτε προλογίζοντας είτε συντονίζοντας ή συμμετέχοντας ως ομιλητής στις συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Προσωπικότητες από ένα ευρύ φάσμα τομέων έχουν προσκληθεί να μοιραστούν τις απόψεις, τις ιδέες και το έργο τους. Μεταξύ άλλων (σε αλφαβητική σειρά): η βραβευμένη με Emmy Noopur Agarwal, η φυσικός Ασημίνα Αρβανιτάκη, ο Πρωταθλητής NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο διευθυντής του εργαστηρίου τεχνητής νοημοσύνης του MIT Rodney Brooks, ο ηθοποιός Michael Chiklis, ο κωμικός John Cleese, ο ηθοποιός Willem Dafoe, η πρόεδρος του Pulitzer Center Lisa Gibbs, η συγγραφέας bestseller Karen Hao, η υπέρμαχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Radwa Hosny, ο 2ος στον κόσμο όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ Εμμανουήλ «Manolo» Καραλής, ο γκραν μετρ σκακιού Garry Kasparov, ο συνθέτης Γιώργος Κουμεντάκης, η ακτιβίστρια κατά της σωματεμπορίας Sunitha Krishnan, ο ιστορικός Mark Mazower, ο K-pop σταρ Eric Nam, η υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτης Nisha Pahuja, η ηθοποιός Maisie Richardson-Sellers, η επιστήμονας υπολογιστών Francesca Rossi, το πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ John Sarbanes, η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου, η ΑΒΥ Πριγκίπισσα της Ιορδανίας Ghida Talal, η ακτιβίστρια civic tech Rose Njeri Tunguru, η συγγραφέας και ηθοποιός Nia Vardalos, η κωμικός Κατερίνα Βρανά, και πολλοί ακόμη.

Η ημέρα περιλαμβάνει επίσης μια διαγενεακή συζήτηση τύπου “fishbowl” με τίτλο «Έχει ακόμη σημασία το ήθος για τον σύγχρονο άνθρωπο;» από τους Διαλόγους του ΙΣΝ σε συνεργασία με το Morris J. Wosk Centre for Dialogue του Simon Fraser University, με την Άννα Κύνθια Μπουσδούκου, Συνιδρύτρια και Μη Εκτελεστική Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια Διαλόγων του ΙΣΝ, να προλογίζει τη συζήτηση.

Με επίκεντρο τη μουσική

Το SNF Nostos ενώνει και φέτος τις δυνάμεις του με το Release Athens για να φέρει μεγάλα ονόματα στην Ελλάδα. Την Κυριακή 21 Ιουνίου, ο σπουδαίος David Byrne θα εμφανιστεί στη σκηνή του Ξέφωτου στο ΚΠΙΣΝ με μια εντυπωσιακή συναυλία, την οποία θα ανοίξουν δύο συγκροτήματα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα: οι Nation of Language με synth-pop ήχο και οι Deadletter με art-punk.

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, επίσης στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, ο Jean-Michel Jarre θα παρουσιάσει μια εντυπωσιακή οπτικοακουστική παράσταση που συνοψίζει την πρωτοποριακή του πορεία, που θα πλαισιώσει ο διαχρονικός Γάλλος pop dandy Sébastien Tellier.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, οι Gorillaz, το πρωτοποριακό project του Damon Albarn, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην Πλατεία Νερού, με supporting acts τους θρυλικούς Flaming Lips και την Jehnny Beth (πρώην frontwoman των Savages).*

Περισσότερη μουσική!: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, είναι η σειρά σας να λάμψετε! Πάρτε έναν φίλο και τραγουδήστε μαζί με τους Choir! Choir! Choir! και τον Good Job Nicky, διατηρώντας τη θετική ενέργεια στα ύψη.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η The Blessed Madonna, superstar της underground house σκηνής, θα εμφανιστεί στο SNF Nostos 2026 Up Late Party μαζί με τους Octave One, που πειραματίζονται με techno-funk.

*Με αφορμή τα 30 χρόνια κοινωφελούς δράσης του, το ΙΣΝ συνεργάζεται με το Release Athens για να φέρει τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του ΙΣΝ οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40-50% χαμηλότερα απ’ ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

Με επίκεντρο παραστάσεις, εκθέσεις και εμπειρίες

Το SNF Nostos 2026 δεν είναι γεγονός, είναι εμπειρία, προσκαλώντας σας να ανακαλύψετε πλήθος δράσεων, όπως:

  • Χαρτογραφώντας το ταξίδι του ΙΣΝ: Μια διαδραστική εμπειρία ανάμεσα σε 5700+ δωρεές
    Καφενείο του Γιάννη: Ένας χώρος για digital detox
    • Διαπολιτισμική μουσική παράσταση από το El Sistema Greece
    Τζαζ, νευροεπιστήμη και η κοινωνία των ανθρώπων: Μια δυναμική συζήτηση και παράσταση που αναδεικνύει πώς η κοινή εμπειρία της μουσικής υπερβαίνει πολιτισμικές διαφορές
    O Εχθρός του Λαού από το Theater of War Productions
    ΙΣΝ x ΠΟΛΥ ΚΟΥΛ: Κουίζ Γεωγραφίας - Special Edition
    The Trials of Atlas: Mια διαδραστική παράσταση
    Αντικείμενα από το μέλλον, ηθικές αντηχήσεις στην ιατρική, έκθεση από το ETH Zurich
    Σήμα, Παρεμβολή, υπαίθρια εικαστική έκθεση από την ARTWORKS
  • Παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ):

Λεωφορείον ο Πόθος

Future Cargo
Tόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

  • ΙΘΑΚΗ - Μακρύ ταξίδι επιστροφής, βασισμένη στην Ιθάκη του Καβάφη, από τη Μικτή Θεατρική Ομάδα ΘΙΑΣΟΣ της ΤΡΙΤΗΣ, με μέλη νέα άτομα με και χωρίς αναπηρίες

Με επίκεντρο τον αθλητισμό

Η σωματική και ψυχική ευεξία είναι βασικό κομμάτι της διοργάνωσης και όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Θα περάσουμε και στην πράξη, μέσα από κοινές αθλητικές εμπειρίες:

Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει!

  • Φιλικά παιχνίδια ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του SNF Nostos Cup, με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σύντομα!

Αυτά είναι μόνο μια μικρή γεύση από όλα όσα περιλαμβάνει το SNF Nostos 2026!

Επισκεφθείτε το snfnostos.org για το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο συνεχώς εμπλουτίζεται.

Δείτε εδώ το SNF Nostos 2026 Video

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 26χρονος αρσιβαρίστας σηκώνει περιπολικό για να πάρει το αυτοκίνητο που του είχε κατασχεθεί

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία και Γαλλία θα ηγηθούν πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πώς οι επιτήδειοι έπεισαν την 76χρονη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τον Λίβανο» - Νέα πυρά κατά ΝΑΤΟ: «Ήταν άχρηστοι όταν τους χρειαζόμασταν»

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία: Επιστήμονας ισχυρίζεται ότι το σύμπαν έχει επτά διαστάσεις

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αμερικανικός στρατιωτικός αποκλεισμός του Ιράν παραμένει σε ισχύ

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Λιόλιο: Δύο δρόμοι υπάρχουν πλέον ή να παραιτηθεί ή να αποπεμφθεί!

16:51ANNOUNCEMENTS

Το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) πλησιάζει!

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:45LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε 2 εβδομάδων - Η τρυφερή ανάρτηση στα social media

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός ανοιχτά της Κρήτης

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προ των πυλών της Εθνικής Σαουδικής Αραβίας ο Γιώργος Δώνης

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δεξαμενόπλοιο Agios Fanourios I φτάνει στα ανοικτά του Ιράκ για να φορτώσει αργό πετρέλαιο

16:29ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί τα πορτοκάλια πωλούνται σχεδόν πάντα μέσα σε κοκκινωπό ή πορτοκαλί διχτάκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποιος είναι ο 66χρονος άνδρας που έστειλε στη Μυρτώ τα 220 ευρώ

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό - Βρέθηκε σημείωμα στο σημείο

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Σε νοσοκομείο της Λάρισας λόγω αδιαθεσίας – Επέστρεψε στην Αθήνα

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος στην κηδεία της 19χρονης - «Σήμερα έχω τον γάμο και την κηδεία της κόρης μου», ο πατέρας της Μυρτούς

16:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Χάος σε γάμο: Η κουνιάδα πέταξε στη νύφη μαύρη μπογιά για εκδίκηση

14:19ΥΓΕΙΑ

Μελέτη για τη σχέση των εμβολίων της COVID-19 και νόσων του αίματος - «Ξύπνησε» μια λανθάνουσα διαταραχή;

15:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραγδαίες εξελίξεις: Άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αθλητισμού μετά τις «βόμβες» Δημητρακόπουλου

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή σκηνικού με βροχές και καταιγίδες από την ερχόμενη εβδομάδα: Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα – Πρόγνωση Αρναούτογλου

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στην 19χρονη Μυρτώ - «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου»

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

16:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιράν: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ -Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από το σημείο που βρέθηκε νεκρή η 17χρονη στον Ισθμό: Είχε φύγει χτες από τη Φιλοθέη

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: «Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;» – Τα τελευταία λόγια της 7χρονης στον διανομέα που τη σκότωσε

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Αγγλία: 7χρονη με αυτισμό εντοπίστηκε νεκρή σε λίμνη - Συνελήφθη για ανθρωποκτονία η παιδοκόμος της

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για όσο διαρκεί η εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου

12:23LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Μετά το sold-out έρχεται και δεύτερη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πόσα εισιτήρια έχουν απομείνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ