Ιαπωνία: Μυστηριώδης χημική ουσία ψεκάστηκε σε τρένο - 10 επιβάτες στο νοσοκομείο

Η ουσία ψεκάστηκε μέσα σε συρμό στη γραμμή Tokaido, στο τμήμα της γραμμής Ueno-Tokyo, την Κυριακή 10 Μαΐου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης

Δημήτρης Δρίζος

Οι επιβάτες έμειναν «ανήμποροι να αναπνεύσουν» μετά τον ψεκασμό χημικής ουσίας σε ιαπωνικό τρένο, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η ουσία ψεκάστηκε μέσα σε συρμό στη γραμμή Tokaido, στο τμήμα της γραμμής Ueno-Tokyo, την Κυριακή 10 Μαΐου, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο προς τον σταθμό Τακασάκι στην επαρχία Γκούνμα, ξεκινώντας από τον σταθμό Ονταουάρα στην επαρχία Καναγκάουα. Μετά τις αναφορές των επιβατών για το περιστατικό, ο συρμός σταμάτησε στον σταθμό Καβασάκι περίπου στις 4:35 το απόγευμα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι επιβάτες αισθάνθηκαν ξαφνική αδιαθεσία, άρχισαν να βήχουν και δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν. Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 4:30 μ.μ. έπειτα από αναφορές για ψεκασμό ουσίας μέσα στα βαγόνια.

Όταν το τρένο έφτασε στον σταθμό JR Καβασάκι, στο σημείο βρίσκονταν περισσότερα από 20 ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης. Τα δρομολόγια στη γραμμή Tokaido διακόπηκαν προσωρινά μεταξύ των σταθμών Γιοκοχάμα και Σιναγκάουα.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τη φύση της ουσίας ούτε την ακριβή κατάσταση των τραυματισμών.

Η JR East είναι η μεγαλύτερη από τις επτά εταιρείες του ομίλου Japan Railways. Μετά το περιστατικό, τα δρομολόγια άρχισαν να εκτελούνται ξανά μέσω των γραμμών Yokosuka.

