Αστροναύτης NASA: Γιατί λέει ότι ο ύπνος στο διάστημα ήταν ο καλύτερος της ζωής της

Για τις συνθήκες στην αποστολή Artemis II μίλησε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ ήταν η μοναδική γυναίκα στην αποστολή Artemis II της NASA και μοιράστηκε τις εμπειρίες της μετά την επιστροφή της από το διάστημα.
  • Η υγρασία στο διάστημα ήταν πολύ χαμηλή, αλλά η χρήση λοσιόν και μαντιλάκια αλόης βοήθησε στη διατήρηση της ενυδάτωσης του δέρματος.
  • Τα μαντιλάκια με αλόη ήταν σημαντικά για να ξυπνούν οι αστροναύτες, καθώς η έλλειψη βαρύτητας δεν επέτρεπε το πλύσιμο του προσώπου με νερό.
  • Οι αστροναύτες διατηρούσαν καθημερινές ρουτίνες, όπως η χρήση αντιηλιακής κρέμας, λόγω της έντονης ακτινοβολίας στο διάστημα.
  • Το πιο αγαπημένο μέρος της εμπειρίας της Κοχ ήταν ο ύπνος σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, που χαρακτήρισε ως ειρηνικό και τέλειο.
Η Κριστίνα Κοχ ήταν η μοναδική γυναίκα αστροναύτης στην αποστολή Artemis II της NASA που έσπασε τα ρεκόρ. Αμέσως μετά την επιστροφή της από το διάστημα έδωσε συνέντευξη για τις συνθήκες που αντιμετώπισε.

Στην αρχή εξήγησε ότι όταν έφτασαν στο διάστημα κατάλαβαν ότι η υγρασία ήταν πολύ μικρή και γι’ αυτό πίστευαν ότι θα ξεραθεί το δέρμα τους. «Δεν έμοιαζε να έγινε έτσι όσο κι το περίμενα. Είχαμε και λίγη λοσιόν εκεί πάνω», είπε η Κοχ.

Ανέφερε όμως ότι το καλύτερο αντικείμενο που πήρε μαζί της και δεν είχαν οι άλλοι αστροναύτες ήταν καθαριστικά πανάκια χεριών με αλόη. «Θα έλεγα που το ένα πράγμα που ήταν το κάτι άλλο και το είχα – που οι άνδρες δεν το είχαν οπότε κατέληξα να τα μοιράζομαι μέχρι το τελευταίο- ήταν αυτά τα μαντηλάκια αλόης για να ξεκινήσουμε την ημέρα και να έχουμε αναζωογονημένο δέρμα. Και τελικά έγινε βασικά ένα σήμα για την έναρξη μίας νέας ημέρας με εμένα να μοιράζω τα μαντηλάκια στους άνδρες και όλοι τα αγαπούσαμε», ανέφερε.

Επίσης αποκάλυψε ότι εξαιτίας της έλλειψης βαρύτητας οι αστροναύτες δεν μπορούσαν να ρίξουν νερό στο πρόσωπο τους για να ξυπνήσουν οπότε γι’ αυτό τα μαντηλάκια ήταν χρήσιμα. Όσο βρίσκονταν στο διάστημα, όμως, ήταν σημαντικό να διατηρήσουν τις καθημερινές ρουτίνες τους όσο γινόταν. Φορούσαν κανονικά αντιηλιακή κρέμα καθώς η ακτινοβολία είναι έντονη.

Το πιο αγαπημένο πράγμα της Κοχ στο διάστημα; Ο ύπνος σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. «Φανταστείτε να κοιμάστε και να μην χρειάζεται ποτέ να αλλάξετε πλευρό, να μην πιάνεστε, να μην ζεσταίνεστε πολύ σε ένα σημείο να μην χρειάζεται να γυρίζετε το μαξιλάρι σας στην δροσερή πλευρά του. Κάπως έτσι είναι», είπε η Κοχ.
Και συνέχισε: «Νιώθω ότι όλη την ώρα εξ ορισμού το σώμα σου παίρνει στην συγκεκριμένη θέση που θέλει να βρίσκεται χωρίς καμία προσπάθεια και αυτό είναι απλώς τόσο ειρηνικό και τέλειο. Θα το ήθελα ακόμη ένα εκατομμύριο φορές».

