Εικόνες από το ρόβερ της NASA στον Άρη δείχνουν σχηματισμό που θυμίζει λέπια τεράστιου ερπετού

Σε μία παράπλευρη αναζήτηση στην επιφάνεια του Άρη, το Curiosity Rover της NASA που εξερευνά τον κόκκινο πλανήτη από το 2012, απαθανάτισε μυστηριώδεις εικόνες σε μία βραχώδη επιφάνεια, που έμοιαζαν με λέπια ενός τεράστιου ερπετού, μπερδεύοντας στους ειδικούς.

Τις εικόνες δημοσίευσε ο Κέβιν Γκιλ, μηχανικός στο Jet Propulsion Laboratory της NASA, ενώ η διαστημική υπηρεσία σε δήλωσή της ανέφερε:

«Έχουμε ξαναδεί βράχους με πολυγωνικά μοτίβα όπως αυτούς, αλλά δεν φαινόταν να είναι τόσο εντυπωσιακά πολυάριθμοι, εκτεινόμενοι στο έδαφος για μέτρα. Αυτή την εβδομάδα συνεχίσαμε να συλλέγουμε πολλές εικόνες και χημικά δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να διακρίνουμε μεταξύ διαφορετικών υποθέσεων για το πώς σχηματίστηκαν αυτές οι κηρήθρες».

Μια ενδιαφέρουσα θεωρία σχετικά με την προέλευση αυτών των ανάγλυφων φολίδων είναι ότι πρόκειται για αρχαίες ρωγμές σε όχθες από λάσπη, οι οποίες υπέστησαν επανειλημμένους εποχιακούς κύκλους υγρασίας και ξηρασίας λόγω της επίδρασης του ρέοντος νερού, περίπου 3,8 έως 3,6 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, όταν ο Άρης ήταν πιο υγρός και θερμότερος, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature το 2022.

Τα στοιχεία για την ύπαρξη ζωής στον Άρη αυξάνονται, αργά αλλά σταθερά με τη NASA να ανακοινώνει πέρυσι, ότι το ρομπότ «Perseverance» εντόπισε κηλίδες που μοιάζουν με λεοπάρδαλη σε ορισμένους βράχους στον κρατήρα Jezero, οι οποίες ενδέχεται να υποδηλώνουν βιολογικά ίχνη από εξαφανισμένους μικροοργανισμούς.