Ιεράπετρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα - 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού

Snapshot Ένας 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από στέγη στην Ιεράπετρα.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λασιθίου.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο. Snapshot powered by AI

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 52χρονου άνδρα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης του Λασιθίου, όμως λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

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