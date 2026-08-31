Ιεράπετρα: Σοβαρό εργατικό ατύχημα - 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού
Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο ΠΑΓΝΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 52χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από στέγη στην Ιεράπετρα.
- Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών σε σπίτι.
- Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Λασιθίου.
- Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ιεράπετρα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 52χρονου άνδρα.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 52χρονος έπεσε από στέγη σπιτιού κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούσε.
Ο τραυματίας διακομίστηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης του Λασιθίου, όμως λόγω της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:44 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του
16:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα - Οι ημερομηνίες
16:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βουλή: Πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος
15:40 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Ο Μλάντιτς και οι άλλοι
16:23 ∙ WHAT THE FACT
Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία
08:52 ∙ ΕΛΛΑΔΑ