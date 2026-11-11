Συνταξιούχοι: Πλησιάζει η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ - Ποιοι μένουν εκτός

Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Συνταξιούχοι: Πλησιάζει η πληρωμή του επιδόματος 400 ευρώ - Ποιοι μένουν εκτός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα των 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
  • Το επίδομα δίδεται σε συνταξιούχους γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και σε συνταξιούχους χηρείας άνω των 60 ετών.
  • Συνταξιούχοι που δεν πληρούν τα ηλικιακά όρια ή δεν ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες μένουν εκτός της πληρωμής, όπως αυτοί που συμπληρώνουν το ηλικιακό όριο μέσα στο 2026.
  • Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, χωρίς κρατήσεις ή συμψηφισμούς με οφειλές προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικούς φορείς.
  • Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων επισημαίνει ότι περίπου 350.000 συνταξιούχοι εξαιρούνται λόγω ηλικιακών κριτηρίων και ζητά διόρθωση των αδικιών.
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Διπλή πληρωμή σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους αναμένεται τον Νοέμβριο, καθώς εκτός της τακτικής πληρωμής, καταβάλλεται και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ.

Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν ακέραιο το ποσό την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου, με τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια να έχουν καταργηθεί για τη φετινή πληρωμή.

Ωστόσο, τα μόνα κριτήρια που διατηρούνται και αφήνουν χιλιάδες συνταξιούχους εκτός πληρωμής, είναι τα ηλικιακά, καθώς το επίδομα χορηγείται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Ποιοι δικαιούνται τα 400 ευρώ

Στη βασική κατηγορία των δικαιούχων περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι γήρατος που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για την πληρωμή του Νοεμβρίου 2026, το όριο αυτό πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι επίσης οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους έως το τέλος του 2025.

Αντίθετα, όσοι συμπληρώνουν το απαιτούμενο ηλικιακό όριο μέσα στο 2026 δεν εντάσσονται στη συγκεκριμένη πληρωμή. Θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση τον Νοέμβριο του 2027, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς προβλέπεται η καταβολή των 400 ευρώ στα άτομα με αναπηρία και στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ποιοι μένουν εκτός

Παρά την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, εκτός πληρωμής μένουν συνταξιούχοι που δεν καλύπτουν τα ηλικιακά όρια ή δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες της ρύθμισης.

Ενδεικτικά, συνταξιούχος γήρατος 62 ετών δεν δικαιούται την ενίσχυση, καθώς δεν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Το ίδιο ισχύει και για συνταξιούχο που γίνεται 65 ετών μέσα στο 2026, καθώς το όριο έπρεπε να έχει συμπληρωθεί έως το τέλος του προηγούμενου έτους.

Εκτός μένει και δικαιούχος σύνταξης χηρείας κάτω των 60 ετών. Αντίστοιχα, στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί αναφέρεται ότι η ειδική πρόβλεψη αφορά όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη λόγω θανάτου, χωρίς παράλληλη προσωπική σύνταξη γήρατος.

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν δικαιούται την ενίσχυση πολίτης που λαμβάνει μόνο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν ανήκει σε κάποια από τις ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, από την κυβερνητική απόφαση εξαιρούνται 350.000 συνταξιούχοι. Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για ηλικιακή αδικία, υποστηρίζοντας ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν νωρίτερα, για παράδειγμα στα 62 έτη, θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος για να λάβουν την ενίσχυση.

Το Δίκτυο αναφέρει ακόμη ότι εξαιρούνται τα αμφιτεροπλεύρως ορφανά, δηλαδή παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, καθώς και συνταξιούχοι χηρείας και αναπηρίας κάτω των 60 ετών. Ζητά, μάλιστα, να διορθωθούν οι αδικίες, ενώ επαναφέρει το αίτημα για 13η και 14η σύνταξη.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή τοποθετείται την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν ακέραιο το ποσό των 400 ευρώ. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου και του e-ΕΦΚΑ και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς την Εφορία, το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς φορείς.

Για εκατομμύρια δικαιούχους, το τελευταίο δίμηνο του 2026 περιλαμβάνει και δεύτερη παρέμβαση οικονομικής ενίσχυσης, καθώς οι νέες αυξήσεις στις συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2027 θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο του 2026. Το τελικό ύψος τους θα εξαρτηθεί από τον πληθωρισμό και τις αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου.

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