Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν και πότε θα δοθεί

Τα 400 ευρώ και οι 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν και πότε θα δοθεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Τον Νοέμβριο θα καταβληθεί αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση 400 ευρώ σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους συνταξιούχους.
  • Η ενίσχυση αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών, συνταξιούχους άνω των 60 ετών με σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθιερώνεται ετήσια αναπροσαρμογή συντάξεων κατά 2,8%, που θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2026.
  • Η αύξηση καλύπτει επτά διαφορετικές κατηγορίες συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων κύριων συντάξεων, εθνικής σύνταξης και παροχών χηρείας.
  • Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για τις παρεμβάσεις υπολογίζεται σε 1,686 δισεκατομμύρια ευρώ.
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Διπλή μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων τους θα δουν μέσα στο επόμενο δίμηνο εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο θα ακολουθήσουν οι αυξήσεις στις συντάξεις για το 2027.

Το πακέτο παρεμβάσεων περιλαμβάνει, αρχικά, την ενίσχυση του ετήσιου μόνιμου επιδόματος, το οποίο αυξάνεται από τα 300 στα 400 ευρώ και θα δοθεί τον Νοέμβριο. Επιπλέον, από την 1η Ιανουαρίου 2027 καθιερώνεται ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά 2,8%, με τους δικαιούχους να την εισπράττουν στις πληρωμές Δεκεμβρίου. Η συγκεκριμένη αύξηση καλύπτει επτά διαφορετικές συνταξιοδοτικές κατηγορίες και όρια, από τις κύριες και την εθνική σύνταξη έως τις παροχές χηρείας και του πρώην ΟΓΑ.

Τα 400 ευρώ και οι 2,2 εκατ. δικαιούχοι

Η αυξημένη ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί καθαρό στους δικαιούχους, αποτελεί την πρώτη παρέμβαση που θα εφαρμοστεί μέσα στον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται από φέτος το σύνολο των συνταξιούχων ηλικίας άνω των 65 ετών, συνταξιούχοι άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας, άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι φέτος ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά. Συνολικά 270.000 επιπλέον συνταξιούχοι και άλλοι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση σε σύγκριση με πέρυσι, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ωφελούμενων να ανέλθει στα 2,2 εκατομμύρια.

Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται στα 879 εκατ. ευρώ.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις του 2027

Στο επίκεντρο του δεύτερου κύματος ενίσχυσης εισοδημάτων βρίσκονται οι συντάξεις του 2027, οι οποίες θα καταβληθούν τον Δεκέμβριο (μαζί με εκείνες του Ιανουαρίου) σε περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Βάσει των μακροοικονομικών προβλέψεων του προϋπολογισμού, η αναπροσαρμογή ορίζεται στο 2,8%, με τη δημοσιονομική επιβάρυνση να αγγίζει τα 807 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό προκύπτει από τον συνδυασμό πληθωρισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Καθοριστική παράμετρος είναι η κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά, μια ρύθμιση που εξασφαλίζει ουσιαστική αύξηση στο πορτοφολι ενός ευρύτερου κύκλου συνταξιούχων.

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