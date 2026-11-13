Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις - Πότε πληρώνεται η πέμπτη δόση

Snapshot Η πλατφόρμα για αιτήσεις και τροποποιήσεις του επιδόματος παιδιού Α21 κλείνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 18:00.

Το επίδομα υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 του 2026.

Η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η επάρκεια φοίτησης είναι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος.

Η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου.

Πρόσθετη πληρωμή επιδόματος και άλλων επιδομάτων ΟΠΕΚΑ αναμένεται μεταξύ 21 και 23 Δεκεμβρίου, πιθανώς πριν τα Χριστούγεννα. Snapshot powered by AI

Κλείνει σήμερα, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα των αιτήσεων για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή της πέμπτης δόσης και έπειτα θα ανοίξει εκ νέου.

Όσον αφορά τις ημερομηνίες πληρωμής, στις 30 Νοεμβρίου καταβάλλεται η πέμπτη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους με εγκεκριμένες αιτήσεις. Στις 21-23 Δεκεμβρίου αναμένεται η πρόσθετη πληρωμή του Δεκεμβρίου, μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Όταν ανοίξει ξανά η πλατφόρμα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση -από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο- καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

Τα στοιχεία της σχολικής μονάδας.

Η τάξη.

Ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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