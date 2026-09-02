Βόλος: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στις Αλυκές - Έτρεξαν να τη σώσουν εργαζόμενοι

Δύο περιστατικά πνιγμού σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες - Την ίδια ώρα, 78χρονος στην Αγριά δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Βόλος: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στις Αλυκές - Έτρεξαν να τη σώσουν εργαζόμενοι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 76χρονη γυναίκα πνίγηκε το πρωί στην παραλία των Αλυκών στον Βόλο και κατέληξε στο νοσοκομείο.
  • Ένας 78χρονος λουόμενος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην περιοχή Σουτραλί Αγριάς και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.
  • Τα δύο περιστατικά συνέβησαν νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες.
  • Στις δύο περιπτώσεις βοήθησαν εργαζόμενοι από κοντινά καταστήματα πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
  • Η 76χρονη δεν επανήλθε παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ενώ ο 78χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ.
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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί σε παραλία των Αλυκών στον Βόλο, όπου μια 76χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από περιστατικό πνιγμού. Την ίδια ώρα, ένας 78χρονος λουόμενος στην περιοχή Σουτραλί Αγριάς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, δίνοντας μάχη για τη ζωή του.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν νωρίς το πρωί, σε ώρα κατά την οποία δεν είχε ξεκινήσει ακόμη η ναυαγοσωστική κάλυψη στις συγκεκριμένες παραλίες.

Στην παραλία των Αλυκών, η 76χρονη βρισκόταν μόνη της όταν έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό. Μόλις έγινε αντιληπτό τι είχε συμβεί, εργαζόμενοι από παρακείμενο καφέ-μπαρ έσπευσαν στη θάλασσα και προσπάθησαν να την ανασύρουν, ενώ παράλληλα έγινε άμεση κλήση στο ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα βγήκε από το νερό χωρίς τις αισθήσεις της και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες, όμως, δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Η 76χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Λίγη ώρα αργότερα, αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε στο Σουτραλί Αγριάς. Ένας 78χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, με εργαζόμενους εστιατορίου της περιοχής να σπεύδουν να βοηθήσουν και να τον βγάλουν από το νερό.

Σε αντίθεση με την 76χρονη, ο ηλικιωμένος είχε παλμό όταν παραλήφθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, ο 78χρονος έχει εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

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