Άν Χάθαγουεϊ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της τρίτης εγκυμοσύνης

Snapshot Η Άν Χάθαγουεϊ έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά την ανακοίνωση της τρίτης εγκυμοσύνης της στη Νέα Υόρκη.

Η ηθοποιός συμμετείχε σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, φορώντας μια κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα.

Η Άν Χάθαγουεϊ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με βίντεο στο Instagram που συγκέντρωσε πάνω από 21 εκατομμύρια likes.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της Άνταμ Σούλμαν έχουν δύο γιους και προτιμούν να κρατούν την οικογενειακή τους ζωή ιδιωτική. Snapshot powered by AI

Λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι περιμένει το τρίτο της παιδί, η Άν Χάθαγουεϊ πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή δημόσια εμφάνιση στη Νέα Υόρκη, κλέβοντας τις εντυπώσεις με το στιλ της.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο ξενοδοχείο Four Seasons της Νέας Υόρκης, όπου συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου για την πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, επιλέγοντας μια κατακόκκινη ολόσωμη φόρμα που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

Το look επιμελήθηκε η στιλίστρια Έριν Γουόλς, ενώ η δημιουργία έφερε την υπογραφή του οίκου Ashlyn από τη συλλογή Άνοιξη 2026.

Οι λεπτομέρειες που ολοκλήρωσαν το look

Η εμφάνισή της συμπληρώθηκε με κόκκινα ψηλοτάκουνα πέδιλα, μία τσάντα Alaïa Cœur σε σχήμα καρδιάς, ένα εντυπωσιακό κολιέ Bvlgari Tubogas και σκούρα γυαλιά ηλίου, συνθέτοντας μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις των τελευταίων ημερών.

Η ανακοίνωση της τρίτης εγκυμοσύνης

Η πρωταγωνίστρια αποκάλυψε πρόσφατα ότι είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ανάρτηση γνώρισε τεράστια απήχηση, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 21 εκατομμύρια likes.

Η οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώτα

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello, η Άν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, γνωρίστηκαν το 2008 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς και παντρεύτηκαν το 2012.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ, ενώ επιλέγει να κρατά την προσωπική και οικογενειακή του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Anne Hathaway consummate professional



6 months pregnant

High heels ?

Starting another press tour for The Odyssey pic.twitter.com/VI5uH7KuK3 — Anne Hathalegend (@AnneHathabae) June 30, 2026

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