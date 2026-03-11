Οικονομικό άλμα στο Κασμίρ: Τουρισμός, Υποδομές και Νέα Δυναμική

Η οικονομία του Κασμίρ θεωρούνταν για δεκαετίες περιοχή που χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις, δημοσιονομική εξάρτηση και γεωγραφική απομόνωση. Οι οικονομικές αξιολογήσεις βασίζονταν συχνά σε περιορισμένους δείκτες, όπως η κρατική χρηματοδότηση, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή οι κύκλοι του τουρισμού, παραβλέποντας τις βαθύτερες διαρθρωτικές δυνάμεις και την ανθεκτικότητα της περιοχής. Ωστόσο, από το 2020 και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το 2024–25 και το οικονομικό έτος 2025–26 σηματοδότησαν μια καθοριστική στροφή και αισθητή βελτίωση. Η οικονομία του Κασμίρ δεν ορίζεται πλέον απλώς από την ανάκαμψη· εισέρχεται σε μια φάση διαρθρωτικής σταθεροποίησης και πολυδιάστατης ανάπτυξης, αποδίδοντας πολύ καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι συμβατικοί δείκτες παραγωγής και εισοδήματος.

Από την ευθραυστότητα στη σταθεροποίηση

Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι η μετάβαση από την ευθραυστότητα στη σταθερότητα. Οι βελτιωμένες συνθήκες ασφάλειας και η διοικητική ομαλοποίηση δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικονομική δραστηριότητα. Η σταθερότητα μείωσε την αβεβαιότητα, αναζωογόνησε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και ενθάρρυνε τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ανάκαμψη του τουρισμού, η διεύρυνση των αγορών και η αυξημένη επιχειρηματική εμπιστοσύνη αποτελούν άμεσα αποτελέσματα αυτής της σταθεροποίησης.

Η εξέλιξη αυτή φάνηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν μια τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή του Πάχαλγκαμ διέκοψε τον τουρισμό και επιβράδυνε προσωρινά την οικονομική δραστηριότητα. Η απότομη πτώση στις αφίξεις επισκεπτών ανέδειξε την ιστορική ευαλωτότητα της κοιλάδας σε ζητήματα ασφάλειας. Ωστόσο, η αντίδραση στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor» σηματοδότησε μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Η άμεση ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η εμφανής κυβερνητική παρουσία –μεταξύ άλλων και συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου στο Πάχαλγκαμ– συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το επεισόδιο αυτό έδειξε ότι η οικονομία του Κασμίρ δεν είναι πλέον δομικά εύθραυστη· γίνεται όλο και πιο ανθεκτική, ικανή να απορροφά κραδασμούς και να επανέρχεται σε αναπτυξιακή πορεία.

Ανάπτυξη του ΑΕΠ και συμβολή στην εθνική οικονομία

Κατά το 2025–26, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της περιοχής συνέχισε την ανοδική του πορεία, με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο πριν το 2019. Σε τρέχουσες τιμές, εκτιμάται ότι έφτασε περίπου τα 2,65 τρισεκατομμύρια ρουπίες το οικονομικό έτος 2024–25. Η περιοχή συνεισφέρει πλέον περίπου το 0,7–0,8% του ΑΕΠ της Ινδίας — ποσοστό σημαντικό αν ληφθούν υπόψη το μικρό μέγεθος πληθυσμού, το δύσκολο ανάγλυφο και οι κλιματικοί περιορισμοί.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ποιότητα της ανάπτυξης έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αντί να βασίζεται κυρίως στην κρατική κατανάλωση, η ανάπτυξη στηρίζεται όλο και περισσότερο στις δημόσιες επενδύσεις, την επέκταση του τομέα υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με ρυθμό άνω του 10% ετησίως δείχνει ότι τα οικονομικά οφέλη φτάνουν στα νοικοκυριά που εξαρτώνται από τον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές και τις συναφείς υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ως βασικός πυλώνας

Ο τομέας των υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του ΑΕΠ της περιοχής, αποτελεί πλέον τον κύριο κινητήρα της οικονομικής δυναμικής. Τουρισμός, εμπόριο, μεταφορές, επικοινωνίες και δημόσια διοίκηση βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της ανάπτυξης. Η μεγάλη αύξηση των τουριστών το 2024–25 δημιούργησε ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, ενισχύοντας τη φιλοξενία, τις τοπικές μεταφορές, τα χειροτεχνήματα και το λιανικό εμπόριο.

Το 2024 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με περισσότερους από 23,6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το 2025 η τουριστική περίοδος έφτασε τα 16,2 εκατομμύρια. Συνολικά, από το 2023 έως το 2025 επισκέφθηκαν την περιοχή πάνω από 78,5 εκατομμύρια τουρίστες.

Υποδομές που αλλάζουν την οικονομική γεωγραφία

Οι επενδύσεις σε υποδομές έχουν μεταμορφώσει την οικονομική γεωγραφία του Κασμίρ. Νέοι δρόμοι παντός καιρού, σήραγγες, σιδηροδρομικές συνδέσεις και η επέκταση των αεροδρομίων έχουν μειώσει την απομόνωση της περιοχής. Οι βελτιωμένες μεταφορές μειώνουν το κόστος logistics, σταθεροποιούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και διευρύνουν την πρόσβαση των τοπικών παραγωγών στις αγορές.

Υδροηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακό πλεονέκτημα

Η ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί έναν από τους πιο υποτιμημένους κινητήρες ανάπτυξης της περιοχής. Η επιτάχυνση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να μετατρέψει το Κασμίρ από ενεργειακά ελλειμματικό σε ενεργειακά πλεονασματικό. Η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια μειώνει το κόστος για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, ενώ η πώληση πλεονάζουσας ενέργειας δημιουργεί σταθερά δημόσια έσοδα.

Αγροτική οικονομία υψηλής αξίας

Η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης, συνεισφέροντας περίπου το 18–20% της οικονομίας. Ωστόσο, μετασχηματίζεται προς καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως μήλα, σαφράν, καρύδια και ανθοκομία. Οι επενδύσεις σε υποδομές ψυχρής αποθήκευσης και σε σύγχρονες αγροτικές πρακτικές έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των αγροτών.

Βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο βιομηχανικός τομέας, αν και μικρότερος, παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, τα χειροτεχνήματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η μεταποίηση που σχετίζεται με την κατασκευή έχουν επωφεληθεί από τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα και τα επενδυτικά κίνητρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος της τοπικής εργασίας και συνδέουν τις αγροτικές με τις αστικές οικονομίες.

Νεολαία, δεξιότητες και κοινωνική ανθεκτικότητα

Με έναν από τους νεότερους πληθυσμούς της Ινδίας, το μέλλον της οικονομίας του Κασμίρ εξαρτάται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαφοροποίηση της απασχόλησης. Η αυξανόμενη συμμετοχή σε τομείς όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, η δημιουργική οικονομία, ο αθλητισμός και η τουριστική διαχείριση δείχνει μια νέα κατεύθυνση για την αγορά εργασίας.

Από την ανάκαμψη στην ανθεκτικότητα

Η οικονομία του Κασμίρ έχει περάσει από τη φάση της απλής ανάκαμψης σε μια περίοδο ανθεκτικής και διαφοροποιημένης ανάπτυξης. Με επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, υπηρεσίες, ανθρώπινο κεφάλαιο και βιομηχανία, η περιοχή επαναπροσδιορίζει τη θέση της στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας.

Καθώς η χώρα προχωρά προς τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, το παράδειγμα του Κασμίρ δείχνει ότι η πραγματική οικονομική πρόοδος δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά και με την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη. Με αυτά τα κριτήρια, η οικονομία του Κασμίρ δεν απλώς αναπτύσσεται — αναπτύσσεται πέρα από κάθε προσδοκία.