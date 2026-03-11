Οικονομικό άλμα στο Κασμίρ: Τουρισμός, Υποδομές και Νέα Δυναμική

Η οικονομία του Κασμίρ έχει περάσει από τη φάση της απλής ανάκαμψης σε μια περίοδο ανθεκτικής και διαφοροποιημένης ανάπτυξης

Newsbomb

Οικονομικό άλμα στο Κασμίρ: Τουρισμός, Υποδομές και Νέα Δυναμική
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η οικονομία του Κασμίρ θεωρούνταν για δεκαετίες περιοχή που χαρακτηριζόταν από συγκρούσεις, δημοσιονομική εξάρτηση και γεωγραφική απομόνωση. Οι οικονομικές αξιολογήσεις βασίζονταν συχνά σε περιορισμένους δείκτες, όπως η κρατική χρηματοδότηση, η απασχόληση στον δημόσιο τομέα ή οι κύκλοι του τουρισμού, παραβλέποντας τις βαθύτερες διαρθρωτικές δυνάμεις και την ανθεκτικότητα της περιοχής. Ωστόσο, από το 2020 και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, το 2024–25 και το οικονομικό έτος 2025–26 σηματοδότησαν μια καθοριστική στροφή και αισθητή βελτίωση. Η οικονομία του Κασμίρ δεν ορίζεται πλέον απλώς από την ανάκαμψη· εισέρχεται σε μια φάση διαρθρωτικής σταθεροποίησης και πολυδιάστατης ανάπτυξης, αποδίδοντας πολύ καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι συμβατικοί δείκτες παραγωγής και εισοδήματος.

Από την ευθραυστότητα στη σταθεροποίηση

Η σημαντικότερη αλλαγή των τελευταίων ετών είναι η μετάβαση από την ευθραυστότητα στη σταθερότητα. Οι βελτιωμένες συνθήκες ασφάλειας και η διοικητική ομαλοποίηση δημιούργησαν ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικονομική δραστηριότητα. Η σταθερότητα μείωσε την αβεβαιότητα, αναζωογόνησε την καταναλωτική εμπιστοσύνη και ενθάρρυνε τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η ανάκαμψη του τουρισμού, η διεύρυνση των αγορών και η αυξημένη επιχειρηματική εμπιστοσύνη αποτελούν άμεσα αποτελέσματα αυτής της σταθεροποίησης.

poli.jpg

Η εξέλιξη αυτή φάνηκε τον Απρίλιο του 2025, όταν μια τρομοκρατική επίθεση στην περιοχή του Πάχαλγκαμ διέκοψε τον τουρισμό και επιβράδυνε προσωρινά την οικονομική δραστηριότητα. Η απότομη πτώση στις αφίξεις επισκεπτών ανέδειξε την ιστορική ευαλωτότητα της κοιλάδας σε ζητήματα ασφάλειας. Ωστόσο, η αντίδραση στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor» σηματοδότησε μια ποιοτική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Η άμεση ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και η εμφανής κυβερνητική παρουσία –μεταξύ άλλων και συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου στο Πάχαλγκαμ– συνέβαλαν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Το επεισόδιο αυτό έδειξε ότι η οικονομία του Κασμίρ δεν είναι πλέον δομικά εύθραυστη· γίνεται όλο και πιο ανθεκτική, ικανή να απορροφά κραδασμούς και να επανέρχεται σε αναπτυξιακή πορεία.

Ανάπτυξη του ΑΕΠ και συμβολή στην εθνική οικονομία

Κατά το 2025–26, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της περιοχής συνέχισε την ανοδική του πορεία, με ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο πριν το 2019. Σε τρέχουσες τιμές, εκτιμάται ότι έφτασε περίπου τα 2,65 τρισεκατομμύρια ρουπίες το οικονομικό έτος 2024–25. Η περιοχή συνεισφέρει πλέον περίπου το 0,7–0,8% του ΑΕΠ της Ινδίας — ποσοστό σημαντικό αν ληφθούν υπόψη το μικρό μέγεθος πληθυσμού, το δύσκολο ανάγλυφο και οι κλιματικοί περιορισμοί.

laskar.jpg

Ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι η ποιότητα της ανάπτυξης έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αντί να βασίζεται κυρίως στην κρατική κατανάλωση, η ανάπτυξη στηρίζεται όλο και περισσότερο στις δημόσιες επενδύσεις, την επέκταση του τομέα υπηρεσιών, τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος με ρυθμό άνω του 10% ετησίως δείχνει ότι τα οικονομικά οφέλη φτάνουν στα νοικοκυριά που εξαρτώνται από τον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές και τις συναφείς υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ως βασικός πυλώνας

Ο τομέας των υπηρεσιών, που αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% του ΑΕΠ της περιοχής, αποτελεί πλέον τον κύριο κινητήρα της οικονομικής δυναμικής. Τουρισμός, εμπόριο, μεταφορές, επικοινωνίες και δημόσια διοίκηση βρίσκονται στον πυρήνα αυτής της ανάπτυξης. Η μεγάλη αύξηση των τουριστών το 2024–25 δημιούργησε ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία, ενισχύοντας τη φιλοξενία, τις τοπικές μεταφορές, τα χειροτεχνήματα και το λιανικό εμπόριο.

Το 2024 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ με περισσότερους από 23,6 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ το 2025 η τουριστική περίοδος έφτασε τα 16,2 εκατομμύρια. Συνολικά, από το 2023 έως το 2025 επισκέφθηκαν την περιοχή πάνω από 78,5 εκατομμύρια τουρίστες.

Υποδομές που αλλάζουν την οικονομική γεωγραφία

Οι επενδύσεις σε υποδομές έχουν μεταμορφώσει την οικονομική γεωγραφία του Κασμίρ. Νέοι δρόμοι παντός καιρού, σήραγγες, σιδηροδρομικές συνδέσεις και η επέκταση των αεροδρομίων έχουν μειώσει την απομόνωση της περιοχής. Οι βελτιωμένες μεταφορές μειώνουν το κόστος logistics, σταθεροποιούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και διευρύνουν την πρόσβαση των τοπικών παραγωγών στις αγορές.

Υδροηλεκτρική ενέργεια και ενεργειακό πλεονέκτημα

Η ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί έναν από τους πιο υποτιμημένους κινητήρες ανάπτυξης της περιοχής. Η επιτάχυνση μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων μπορεί να μετατρέψει το Κασμίρ από ενεργειακά ελλειμματικό σε ενεργειακά πλεονασματικό. Η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια μειώνει το κόστος για τη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, ενώ η πώληση πλεονάζουσας ενέργειας δημιουργεί σταθερά δημόσια έσοδα.

Αγροτική οικονομία υψηλής αξίας

Η γεωργία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης, συνεισφέροντας περίπου το 18–20% της οικονομίας. Ωστόσο, μετασχηματίζεται προς καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως μήλα, σαφράν, καρύδια και ανθοκομία. Οι επενδύσεις σε υποδομές ψυχρής αποθήκευσης και σε σύγχρονες αγροτικές πρακτικές έχουν αυξήσει την παραγωγικότητα και τα εισοδήματα των αγροτών.

Βιομηχανία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο βιομηχανικός τομέας, αν και μικρότερος, παρουσιάζει σταθερή βελτίωση. Τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, τα χειροτεχνήματα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και η μεταποίηση που σχετίζεται με την κατασκευή έχουν επωφεληθεί από τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα και τα επενδυτικά κίνητρα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απορροφούν σημαντικό μέρος της τοπικής εργασίας και συνδέουν τις αγροτικές με τις αστικές οικονομίες.

Νεολαία, δεξιότητες και κοινωνική ανθεκτικότητα

Με έναν από τους νεότερους πληθυσμούς της Ινδίας, το μέλλον της οικονομίας του Κασμίρ εξαρτάται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διαφοροποίηση της απασχόλησης. Η αυξανόμενη συμμετοχή σε τομείς όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, η δημιουργική οικονομία, ο αθλητισμός και η τουριστική διαχείριση δείχνει μια νέα κατεύθυνση για την αγορά εργασίας.

Από την ανάκαμψη στην ανθεκτικότητα

Η οικονομία του Κασμίρ έχει περάσει από τη φάση της απλής ανάκαμψης σε μια περίοδο ανθεκτικής και διαφοροποιημένης ανάπτυξης. Με επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, υπηρεσίες, ανθρώπινο κεφάλαιο και βιομηχανία, η περιοχή επαναπροσδιορίζει τη θέση της στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας.

Καθώς η χώρα προχωρά προς τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης, το παράδειγμα του Κασμίρ δείχνει ότι η πραγματική οικονομική πρόοδος δεν μετριέται μόνο με αριθμούς, αλλά και με την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη. Με αυτά τα κριτήρια, η οικονομία του Κασμίρ δεν απλώς αναπτύσσεται — αναπτύσσεται πέρα από κάθε προσδοκία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτς διατήρησε το αήττητο, όλα ανοικτά για την πρόκριση

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέες απειλές Τραμπ σε Σάντσεθ: Ίσως διακόψουμε το εμπόριο με την Ισπανία

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγχυση στα Χανιά από email για προσκλητήριο σε εθελοντές εφέδρους

22:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ηρακλής – Ταλ Τεκ 76-63: Άνετα στα προημιτελικά της ENBL ο «Γηραιός»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: «Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποτρέψουμε την κερδοσκοπία»

21:49ΕΘΝΙΚΑ

Νίκος Δένδιας: Στο πεδίο βολής του ΚΕΝ Θήβας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας - Η ανάρτησή του

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Έκκληση για κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με το Ιράν – Επίθεση κατά Νετανιάχου 

21:36ΕΥ ΖΗΝ

Botox ή fillers; Πώς λειτουργεί το καθένα - Αποτελέσματα και παρενέργειες που πρέπει να γνωρίζετε

21:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλιε – ΑΕΚ: «Θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο» - Οι δηλώσεις Νίκολιτς, Πήλιου

21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο στην Έξω Αγυιά- Αναφορά για ανήλικο με μαχαίρι

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα υπόθεση απάτης στον Βόλο: «Άδειασαν» τους λογαριασμούς λογιστριών παριστάνοντας γνωστή φαρμακοποιό της πόλης

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Περιστέρι 101-77: Τρομερός «Δικέφαλος» έκανε πάρτι πρόκρισης με εντυπωσιακό Ταϊρί!

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:28ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από το FBI: Το Ιράν ετοιμάζει μαζικές επιθέσεις στο Λος Άντζελες με drones

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

21:06ΕΘΝΙΚΑ

Γυναίκες στο χακί: Ξεκινά η εθελοντική στράτευση - Οι ηλικίες κατάταξης και τα προνόμια

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η πραγματική προέλευση του ίσως δεν είναι αυτή που πιστεύαμε

15:11LIFESTYLE

OPEN: Έκτακτη ανακοίνωση και σαρωτικές αλλαγές

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ομοβροντία Ιράν και Χεζμπολάχ απόψε - Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Νετανιάχου

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Έρχεται περιορισμός πρόσβασης σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

15:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιράν: Αποσύρει τη συμμετοχή από το Μουντιάλ - «Η διεφθαρμένη κυβέρνηση δολοφόνησε τον ηγέτη μας»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Δημοσιεύει συνομιλία Αμερικανού και Ισραηλινού πιλότου στον ασύρματο - «Χτυπήστε δυνατά»

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό το Ισραήλ: Εκτοξεύθηκαν 100 πύραυλοι από τη Χεζμπολάχ – Βαλλιστική επίθεση και από το Ιράν

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 14,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ - «Ανέβηκε» τρίτη ξανά η Πλεύση

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το σκηνικό τις επόμενες ημέρες - Εντείνεται η αστάθεια από την Δευτέρα

23:47LIFESTYLE

Δημήτρης Οικονόμου: «Η Σία Κοσιώνη είναι η σημαία μας και τις σημαίες τις κρατάς πάντα ψηλά»

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εντοπίστηκε νεκρή 54χρονη γυναίκα

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Βενζίνη με 0,01 ευρώ το λίτρο: Πανικός σε πρατήριο στη Γαλλία, οδηγοί έτρεχαν με μπιτόνια

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία των Ρομά: Έκλεψαν οστά από κοιμητήριο νεκρού αντίπαλης οικογένειας - «Θα τα βράσουμε και θα τα κάνουμε σούπα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ