«Η αλήθεια, χωρίς φίλτρα»: Η EVIOL μιλά ανοιχτά για την ορθή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής

Την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, μία εταιρεία ηγέτης στην ελληνική αγορά, μιλά ανοιχτά για την ορθή και υπεύθυνη κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής μέσα από τη νέα της καμπάνια με πρεσβευτή τον Εμμανουήλ Καραλή

Σε μια εποχή που ο καταιγισμός πληροφοριών για τη διατροφή, την υγεία και τα συμπληρώματα δεν σταματά ποτέ -και μόνο ένα swipe απέχει από τη μια «αλήθεια» μέχρι την επόμενη- τα συμπληρώματα διατροφής EVIOL επιλέγουν να ξεχωρίσουν με έναν τρόπο που δεν συνηθίζεται: να μιλήσουν ανοιχτά για τη σωστή χρήση των συμπληρωμάτων διατροφής.

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας (7 Απριλίου) αποτελεί εφαλτήριο για τη νέα εκστρατεία ενημέρωσης της εταιρείας με τίτλο «Η αλήθεια, χωρίς φίλτρα».

Ο Εμμανουήλ Καραλής «μιλά» για λογαριασμό όλων μας

Πρεσβευτής της καμπάνιας είναι ο Έλληνας ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος δεν εμφανίζεται ως «ειδικός» που μιλά από βάθρο αλλά ως ενσυνείδητος αθλητής που θέτει ερωτήματα, εκφράζει προβληματισμούς και υπενθυμίζει ότι η πληροφόρηση έχει βάρος και ευθύνη.

Η σειρά αποτελείται από 5 videos, στα οποία ο Μανόλο γίνεται η «φωνή» της EVIOL. Ο στόχος; Να ενημερωθεί το κοινό για την ορθή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, να αποδομηθούν διαδεδομένοι μύθοι και να αναδειχθούν οι παράμετροι που κάνουν ένα συμπλήρωμα πραγματικά ασφαλές και ποιοτικό.

Το πρώτο video είναι ήδη διαθέσιμο, ενώ τα υπόλοιπα θα «ανεβαίνουν» τις επόμενες εβδομάδες.

«Η υγεία δεν είναι τάση. Είναι ευθύνη»

Αυτή η φράση ίσως συνοψίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο το πνεύμα της καμπάνιας. Σε ένα ψηφιακό περιβάλλον κορεσμένο από viral συμβουλές και «θαυματουργά» συμπληρώματα η EVIOL κολυμπά κόντρα στο ρεύμα.

Το μήνυμα είναι σαφές: τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να έχουν θέση στη ζωή μας, αλλά όχι επειδή «το είδαμε σε post» ή «το παίρνουν όλοι στο γυμναστήριο». Η χρήση τους ορίζεται μέσα από συνεργασία με τον κατάλληλο επαγγελματία υγείας: τον γιατρό, τον φαρμακοποιό, τον διαιτολόγο.

Φαρμακευτικά πρότυπα στα συμπληρώματα διατροφής

Η EVIOL τεκμηριώνει και με πράξεις αυτό που κηρύσσει. Τα προϊόντα της σχεδιάζονται με βάση αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενώ παράγονται με τις προδιαγραφές παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων.

Με μακρά παρουσία και ηγετική θέση στην ελληνική αγορά συμπληρωμάτων διατροφής, η EVIOL ενσωματώνει την πρωτοβουλία αυτή στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, μια επιλογή που λέει πολλά για τις προτεραιότητές της.

Η καμπάνια «Η αλήθεια, χωρίς φίλτρα» θα προβληθεί διαδικτυακά και μέσω των social media. Αν δεν έχετε δει ακόμα το πρώτο video, ήρθε η ώρα.