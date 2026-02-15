Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα
Αυτό μπορεί να μην έχει ξανασυμβεί... Δύο αθλητές, στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν μαζί, με ακρίβεια μάλιστα... εκατοστού του δευτερολέπτου!
Αυτός ο μαραθώνιος θα μείνει στην ιστορία για τους... δύο νικητές του με χρόνο 2.03.59.
Δείτε το βίντεο:
