Δυο αθλητές στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν... ταυτόχρονα

Αυτό μπορεί να μην έχει ξανασυμβεί... Δύο αθλητές, στον Μαραθώνιο της Σεβίλλης τερμάτισαν μαζί, με ακρίβεια μάλιστα... εκατοστού του δευτερολέπτου!

Αυτός ο μαραθώνιος θα μείνει στην ιστορία για τους... δύο νικητές του με χρόνο 2.03.59.

Δείτε το βίντεο: