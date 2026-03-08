Η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού
Στρατιωτικό προσωπικό απεικονίζεται στο πλοίο FGS Nordrhein-Westfalen καθώς αυτό δένει στο λιμάνι της Λεμεσού
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια γερμανική φρεγάτα κατέφθασε στην Κύπρο, μετά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε βάση της RAF στο νησί την περασμένη εβδομάδα.
Στρατιωτικό προσωπικό απεικονίζεται στο πλοίο FGS Nordrhein-Westfalen καθώς αυτό δένει στο λιμάνι της Λεμεσού.
Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια γερμανική φρεγάτα βρισκόταν στην περιοχή μετά την επίθεση στη βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου.
Η ευρωπαϊκή ασπίδα στην Κύπρο ενισχύεται συνεχώς, καθώς καταφθάνουν εντός 48ωρών η ιταλική και η ισπανική φρεγάτα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:39 ∙ LIFESTYLE
Lady Gaga: Πώς αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν τη Δευτέρα στην Κύπρο
11:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα: 40χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι
10:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ