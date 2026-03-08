Η γερμανική φρεγάτα FGS Nordrhein-Westfalen έφτασε στο λιμάνι της Λεμεσού

Μια γερμανική φρεγάτα κατέφθασε στην Κύπρο, μετά την επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε βάση της RAF στο νησί την περασμένη εβδομάδα.

Στρατιωτικό προσωπικό απεικονίζεται στο πλοίο FGS Nordrhein-Westfalen καθώς αυτό δένει στο λιμάνι της Λεμεσού.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια γερμανική φρεγάτα βρισκόταν στην περιοχή μετά την επίθεση στη βάση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Η ευρωπαϊκή ασπίδα στην Κύπρο ενισχύεται συνεχώς, καθώς καταφθάνουν εντός 48ωρών η ιταλική και η ισπανική φρεγάτα.