Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινημένη η εγγονή του στο ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου συνθέτη

Το μνημόσυνο στον αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών

Μίκης Θεοδωράκης: Συγκινημένη η εγγονή του στο ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου συνθέτη
Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη στο Κοιμητήριο του Γαλατά
Το πρωί της Τρίτης (02/09), τελέστηκε στο Κοιμητήριο του Γαλατά στα Χανιά Κρήτης, το ετήσιο μνημόσυνο του καταξιωμένου παγκοσμίως μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Το μνημόσυνο στον αείμνηστου Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε από τη ζωή στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021 σε ηλικία 96 ετών.

Στο μνημόσυνο ήταν και η εγγονή του Μυρτώ η οποία βαθύτατα συγκινημένη άκουσε τις μελωδίες των παιδιών της νεανικής Χορωδίας «Άγιος Σπυρίδων» από την Κέρκυρα, ενώ τη στιγμή που ακούστηκε το «Σε πότισα ροδόσταμο» ξέσπασε σε δάκρυα.

Νωρίτερα σε αναφορά για τον παππού της, η Μυρτώ ανέφερε στο Flashnews: «ο παππούς είναι μια αγκαλιά για όλους και θα είναι μια αγκαλιά για όλους και το αισθάνομαι κάθε φορά αυτό, ερχόμενη στον Γαλατά, ότι είναι ο ήλιος μας, είναι υπέροχο να είμαστε εδώ».

«Χτυπάει κάθε χρόνο η καρδιά μου παρά πολύ δυνατά, κάθε φορά», σημείωσε για τον Μίκη και συμπλήρωσε: «Από παιδί, όταν ήμουν δίπλα στον παππού, ένιωθα σα να είμαι μπροστά σε έναν βράχο, ένα κύμα μαζί με έναν βράχο – το λέω και ανατριχιάζω».

