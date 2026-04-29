ICEYE Hellas: Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη

Δεν είναι hard talk. Είναι μια προσπάθεια εις βάθους ανάλυσης όσων συμβαίνουν, όσων έχουν γίνει αλλά παράγουν ακόμη συνέπειες κι όσων οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συμβούν. Τα ερωτήματα θέτει ο Μάκης Πολλάτος. Αυτή είναι Στρατόσφαιρα.

Δορυφόροι ελληνικής τεχνολογίας που «βλέπουν» τη Γη σε κάθε συνθήκη, είναι το αντικείμενο της ICEYE Hellas, της εταιρείας που κατασκευάζει εξ ολοκλήρου μικροδορυφόρους.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται οι δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar - ραντάρ συνθετικού ανοίγματος), μια τεχνολογία που επιτρέπει την παρατήρηση της Γης με εξαιρετική ακρίβεια, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες ή την ύπαρξη φωτός. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα, που απαιτούν τεράστιες κεραίες για υψηλή ανάλυση, η καινοτομία της ICEYE βασίζεται στη «συνθετική» δημιουργία μεγάλου ανοίγματος: καθώς ο δορυφόρος κινείται, η κεραία του «συνδυάζει» δεδομένα, επιτυγχάνοντας ευκρίνεια που φτάνει έως και τα 25 εκατοστά.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb.gr, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ICEYE Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, μιλά στον Μάκη Πολλάτο, για μια προσπάθεια που έχει ήδη αγκαλιαστεί, αξιοποιώντας το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων.

Η ICEYE Hellas δεν περιορίζεται μόνο στον σχεδιασμό, αλλά καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής των δορυφόρων - από την ανάπτυξη έως και την εκτόξευση - ενώ η δραστηριότητά της εκτείνεται ήδη σε τουλάχιστον δέκα χώρες. Πρόκειται για μια τεχνολογία διττής χρήσης, με εφαρμογές τόσο στον αμυντικό τομέα όσο και στην πολιτική προστασία. Από την επιτήρηση συνόρων μέχρι την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την παρακολούθηση φαινομένων όπως η παράνομη υλοτομία, οι δυνατότητες είναι πολλαπλές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, χάρη στην τεχνολογία SAR, η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται συνεχώς, χωρίς περιορισμούς από σύννεφα, βροχή ή σκοτάδι - ένα κρίσιμο πλεονέκτημα για την ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσεων.

