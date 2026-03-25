Οι γυναίκες πολεμίστριες της Επανάστασης του 1821: Οι άγνωστες ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα

Δεν είναι hard talk. Είναι μια προσπάθεια εις βάθους ανάλυσης όσων συμβαίνουν, όσων έχουν γίνει αλλά παράγουν ακόμη συνέπειες κι όσων οι ειδικοί προβλέπουν ότι θα συμβούν. Τα ερωτήματα θέτει ο Μάκης Πολλάτος. Αυτή είναι Στρατόσφαιρα.

Μια διαφορετική ματιά στον ρόλο των γυναικών στην Επανάσταση του 1821 ανέδειξε η δημοσιογράφος και συγγραφέας Ευγενία Κατούφα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Στρατόσφαιρα» του Newsbomb.gr, με τον Μάκη Πολλάτο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι γυναίκες που δεν έμειναν στο περιθώριο της Ιστορίας, αλλά συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα για την Ελευθερία – είτε με τα όπλα, είτε με την πνευματική και κοινωνική τους δράση.

Η Ευγενία Κατούφα ανέδειξε τον συχνά υποτιμημένο ρόλο των γυναικών στα πεδία των μαχών, επισημαίνοντας ότι πολλές από αυτές δεν περιορίστηκαν σε βοηθητικές εργασίες, αλλά πολέμησαν δίπλα στους άνδρες. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά στις γυναίκες των Κολοκοτρωναίων, που συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα. Μίλησε επίσης για τις δραματικές συνθήκες που βίωναν οι «μάνες του Αγώνα», οι οποίες σήκωσαν τεράστιο βάρος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, κρατώντας ζωντανές τις οικογένειες και το ηθικό των αγωνιστών.

Η κυρία Κατούφα μιλά και για τις γυναίκες του Ζαλόγγου, που έμειναν στην ιστορία για την αυτοθυσία τους, αλλά και για το μήνυμα αξιοπρέπειας που εξέπεμψαν: «Δεν έχουμε αντίρρηση να πεθάνουμε, αλλά να πεθάνουμε πολεμώντας». Αναφέρεται ακόμη στο Μεσολόγγι, ως ένα από τα κορυφαία σύμβολα της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ευγενία Κατούφα υπογράμμισε ότι η απόφαση για την Έξοδο δεν ήταν ανδρική υπόθεση, αλλά ελήφθη από κοινού, με τη συμμετοχή και των γυναικών, οι οποίες στάθηκαν ισάξιες μπροστά στο ιστορικό αυτό δίλημμα.

Πέρα από την πολεμική δράση, αναδείχθηκε και η συμβολή των γυναικών στην καλλιέργεια του πνεύματος της Επανάστασης. Μέσα από τα φιλολογικά σαλόνια και την πνευματική δραστηριότητα, συνέβαλαν στη διάδοση των ιδεών της ελευθερίας και της εθνικής αφύπνισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε εμβληματικές μορφές, όπως η Μπουμπουλίνα, για την οποία παρουσιάστηκαν λιγότερο γνωστές πτυχές της δράσης της, καθώς και στη Μαντώ Μαυρογένους και τον έρωτά της με τον Δημήτριο Υψηλάντη, που συνδέθηκε άρρηκτα με την πορεία του Αγώνα.