Νέα σύντροφος για τον Κιθ Έρμπαν: Οι έφηβες κόρες του στηρίζουν τώρα τη μαμά Νικόλ Κίντμαν

Ο Κιθ Έρμπαν φέρεται να έχει μετακομίσει με μια νέα σύντροφο μετά το πολύκροτο διαζύγιό του από τη Νικόλ Κίντμαν, ωστόσο οι κόρες του ζευγαριού δεν φαίνεται να το έχουν πάρει πολύ καλά.

Σύμφωνα με μία πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η 17χρονη Σάντεϊ και η 15χρονη Φέιθ υποστηρίζουν δημόσια τη μαμά καθώς ο Κιθ ακούγεται ότι έχει νέα σύντροφο.

«Ο κόσμος πιστεύει ότι ζουν μαζί», πρόσθεσε. «Κοιτάξτε, οι έφηβες αγαπούν τους μπαμπάδες τους, οπότε υπάρχει λόγος που είναι τρεις εναντίον ενός».

Η πηγή σημείωσε επίσης ότι οι κόρες του πρώην ισχυρού ζευγαριού έχουν πιο εμφανή ρόλο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού.

«Από τη στιγμή που χώρισαν, την βλέπεις συνέχεια μαζί με τα κορίτσια, στα social media της και σε άλλες φωτογραφίες», πρόσθεσε η πηγή.

«Ήταν μαζί της στο Παρίσι και στο Σίδνεϊ. Ανέβασε φωτογραφίες τους να συμμετέχουν σε έναν αγώνα δρόμου με την ονομασία "turkey trot" την Ημέρα των Ευχαριστιών, κάτι που είναι πολύ ασυνήθιστο, καθώς συνήθως είναι πιο διακριτική από αυτό».

«Κάθε φορά που τις βλέπεις, είναι αγκαλιασμένες ή κρατιούνται χέρι-χέρι. Φαίνεται σαν να λένε "εμείς ενάντια στον κόσμο"», εξήγησε.

Εν τω μεταξύ, ο 'Ερμπαν — ο οποίος ήταν παντρεμένος με την 58χρονη σταρ για 19 χρόνια πριν από τον συγκλονιστικό χωρισμό τους το καλοκαίρι — λέγεται ότι εργάζεται σε ένα άλμπουμ για τον χωρισμό του στο Νάσβιλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ανακαινίζει ένα μουσικό στούντιο στο Music Row.

Το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι το άλμπουμ «μπορεί να είναι μια δυσάρεστη αναδρομή στην εξέλιξη της ερωτικής τους ιστορίας».

Σύμφωνα με την Daily Mail, «όλοι είναι σίγουροι» ότι ο 58χρονος Urban έχει σχέση με κάποια άλλη και ότι είναι «σοβαρή» — οι εικασίες για την νυν επικεντρώνονται στην 26χρονη σταρ της κάντρι Karley Scott Collins.

Το μέσο ενημέρωσης σημείωσε ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι είχαν σχέση».

Karley Scott Collins

H Karley Scott Collins

Invision

Η Κιντμαν και ο Έρμπαν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους νωρίτερα αυτό το μήνα, με τον πατέρα να κερδίζει το δικαίωμα να έχει τα παιδιά «κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο» και την ηθοποιό όλες τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνους.

Το πρώην ζευγάρι παραιτήθηκε από τη διατροφή συζύγου και παιδιών

Το διάσημο ζευγάρι φέρεται να ζούσε χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού του 2025, ενώ οι φήμες που ακολούθησαν ότι ο Έρμπαν είχε σχέση με την κιθαρίστρια Maggie Baugh διαψεύστηκαν.

