ΑΑΕΑ&ΠΚ: Μειώσεις τιμών σε καφέ, τυριά, ελαιόλαδο, σαμπουάν, αναψυκτικά, ζυμαρικά, κρέας

Μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με την Αρχή Ελέγχου Αγοράς - Οι βασικές ομάδες προϊόντων που κατανέμονται οι 1.898 υποτιμήσεις

Newsbomb

ΑΑΕΑ&ΠΚ: Μειώσεις τιμών σε καφέ, τυριά, ελαιόλαδο, σαμπουάν, αναψυκτικά, ζυμαρικά, κρέας
EUROKINISSI.
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) ανακοίνωσε ότι κατά το διάστημα από 1 Απριλίου έως 24 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου σε 1.898 κωδικούς βασικών προϊόντων, με τον αριθμητικό μέσο όρο της υποτίμησης να διαμορφώνεται στο 5,94%.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής λίστας των προϊόντων, η Αρχή διευκρινίζει ότι δεν αποκρύπτει στοιχεία, αλλά εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, καθώς η βάση δεδομένων περιλαμβάνει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς προϊόντων, barcodes, τιμές αγοράς, προμηθευτές και ημερομηνίες μεταβολών, οι οποίες καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Συγκεκριμένα επισημαίνει: «Δεν υπάρχει καμία απόκρυψη στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία εξαπάτηση των καταναλωτών. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν διοικητικά δεδομένα και υπάρχει υποχρέωση της Πολιτείας να τα χειρίζεται με θεσμική σοβαρότητα».

Αναλυτικά αναφέρει η Αρχή στην ανακοίνωσή της τα εξής:

«Με αφορμή δημοσιεύματα περί δημοσιοποίησης της αναλυτικής λίστας των κωδικών προϊόντων στους οποίους έχουν καταγραφεί μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου, διευκρινίζει τα εξής:

Δεν υπάρχει καμία απόκρυψη στοιχείων. Δεν υπάρχει καμία εξαπάτηση των καταναλωτών. Υπάρχει νόμος, υπάρχουν διοικητικά δεδομένα και υπάρχει υποχρέωση της Πολιτείας να τα χειρίζεται με θεσμική σοβαρότητα.

Η αναλυτική βάση δεδομένων με κωδικούς προϊόντων, barcodes, τιμές αγοράς, προμηθευτές, ημερομηνίες ανακοίνωσης και ημερομηνίες εφαρμογής αποτελεί διοικητικό και ελεγκτικό αρχείο, το οποίο διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ανακοίνωση μεταβολών τιμών και την παρακολούθηση της αγοράς.

Η νομοθεσία προβλέπει ότι τα σχετικά στοιχεία των ανατιμήσεων και των υποτιμήσεων των προμηθευτών και χονδρεμπόρων διαβιβάζονται από τις υπόχρεες αλυσίδες σούπερ μάρκετς προς το υπουργείο Ανάπτυξης και την ΑΑΕΑ&ΠΚ, σε εβδομαδιαία βάση, για σκοπούς ελέγχου και εποπτείας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και καλύπτονται από ρήτρα εμπιστευτικότητας για την προστασία του εμπορικού απορρήτου.

Συνεπώς δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί η πλήρης αναλυτική λίστα κωδικών, barcodes, προμηθευτών, χονδρεμπόρων και τιμών αγοράς, διότι αυτό θα παραβίαζε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και θα εξέθετε στοιχεία εμπορικού απορρήτου.

Αυτό που μπορεί να δημοσιοποιείται είναι η συγκεντρωτική εικόνα, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, χωρίς να παραβιάζεται ο νόμος.

Για την περίοδο 01.04.2026 έως 24.06.2026, από την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων προκύπτουν:

* 1.898 καταγεγραμμένες υποτιμήσεις προϊόντων βασικού τιμοκαταλόγου προμηθευτών

* αριθμητικός μέσος όρος υποτίμησης 5,94%

* μειώσεις σε κατηγορίες προϊόντων που αφορούν άμεσα το καλάθι του νοικοκυριού.

Οι 1.898 υποτιμήσεις αφορούν μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου από προμηθευτές και χονδρεμπόρους προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετς. Η τελική τιμή ραφιού διαμορφώνεται από κάθε επιχείρηση λιανικής, στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, της τιμολογιακής της στρατηγικής, των προωθητικών ενεργειών και των κανόνων της αγοράς. Ωστόσο, κατά κανόνα, οι μειώσεις τιμών τιμοκαταλόγου δημιουργούν τη βάση για αντίστοιχη αποκλιμάκωση των τελικών τιμών ραφιού.

Ενδεικτικά, οι 1.898 υποτιμήσεις κατανέμονται σε βασικές ομάδες προϊόντων ως εξής:

* 1.116 υποτιμήσεις σε νωπό κρέας, εκ των οποίων 907 στο νωπό μοσχάρι και 209 στο νωπό χοιρινό. Πρόκειται κυρίως για υποτιμήσεις τιμοκαταλόγου που συνδέονται με χονδρεμπόρους κρέατος προς αλυσίδες σούπερ μάρκετς.

* 120 υποτιμήσεις σε συσκευασμένο καφέ.

* 63 υποτιμήσεις σε τυριά.

* 44 υποτιμήσεις σε ελαιόλαδο.

* 35 υποτιμήσεις σε σαμπουάν και προϊόντα περιποίησης μαλλιών.

* 29 υποτιμήσεις σε μπισκότα.

* 27 υποτιμήσεις σε αναψυκτικά.

* 19 υποτιμήσεις σε ζυμαρικά.

* 445 υποτιμήσεις σε λοιπές βασικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία παρακολούθησης της αγοράς.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μειώσεων εμφανίζεται στο νωπό κρέας, δηλαδή σε κατηγορία άμεσης κατανάλωσης που επηρεάζει το καλάθι του νοικοκυριού. Παράλληλα, καταγράφονται αξιοσημείωτες μειώσεις σε συσκευασμένο καφέ, ελαιόλαδο, τυριά, ζυμαρικά και βασικά είδη προσωπικής φροντίδας.

Η Αρχή υπογραμμίζει ότι η αναφορά των στοιχείων αυτών δεν αποτελεί ισχυρισμό παράβασης, υπαιτιότητας ή αξιολόγησης συμμόρφωσης συγκεκριμένης επιχείρησης. Αποτελεί συγκεντρωτική αποτύπωση των μειώσεων τιμών τιμοκαταλόγου που έχουν καταγραφεί και επεξεργαστεί στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς.

Οι ισχυρισμοί ότι η μη δημοσιοποίηση της αναλυτικής λίστας κωδικών συνιστά δήθεν «εξαπάτηση των καταναλωτών» είναι απολύτως ανακριβείς. Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη: η Αρχή εφαρμόζει τον νόμο. Συλλέγει στοιχεία, τα ελέγχει, τα επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί τη συγκεντρωτική εικόνα και αξιοποιεί την αναλυτική βάση για ελεγκτικούς σκοπούς.

Όσοι ζητούν τη δημοσιοποίηση πλήρους λίστας κωδικών γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι ζητούν τη δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων.

Η Αρχή δημοσιοποιεί τα συμπεράσματα. Δεν δημοσιοποιεί εμπορικά ευαίσθητες βάσεις δεδομένων. Αυτό δεν είναι απόκρυψη. Είναι εφαρμογή του νόμου».

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