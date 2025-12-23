Κρήτη: Έπεσαν σοβάδες από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία και φόβο στους διερχόμενους πολίτες

Newsbomb

Κρήτη: Έπεσαν σοβάδες από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας έχει ανακύψει στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ύστερα από την αποκόλληση και πτώση οικοδομικών υλικών από μεγάλο ύψος. Το ενδεχόμενο αποστολής εξώδικου και προσφυγής στη Δικαιοσύνη παραμένει ανοιχτό, καθώς τίθενται άμεσα σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με το neakriti, ένα μεγάλο τμήμα σοβά αποκολλήθηκε και κατέρρευσε από ύψος άνω των 15 μέτρων, σε ώρα που στο σημείο κινούνταν πεζοί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε πολύ μικρή απόσταση από το 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία και φόβο στους διερχόμενους πολίτες.

Όπως ανέφερε στο Σύμφωνα με το neakriti, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, το συμβάν επιβεβαιώνει την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως τονίζει, οι εκτεταμένες φθορές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για εργαζόμενους, μαθητές και περαστικούς, ενώ δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και απώλεια ζωής.

Το περιστατικό έγινε με εκκωφαντικό θόρυβο, την ώρα που εργαζόμενη του Εργατικού Κέντρου διέσχιζε το απέναντι πεζοδρόμιο. Λίγα λεπτά αργότερα από το ίδιο σημείο πέρασε μητέρα με τα δύο παιδιά της, γεγονός που αναδεικνύει τη σοβαρότητα του κινδύνου.

eikonaviber2025-12-2311-12-16-015jpg.jpg

Μετά το τελευταίο συμβάν, το Εργατικό Κέντρο ζητά την άμεση διενέργεια αυτοψίας από την Πολεοδομία του Δήμου Ηρακλείου, ώστε να καταγραφεί επίσημα η επικινδυνότητα του κτιρίου. Όπως καταγγέλλεται, προβλήματα εντοπίζονται τόσο στην πρόσοψη όσο και στην πίσω πλευρά του ακινήτου, όπου υπάρχουν ακόμη και τμήματα μαρμάρων που βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, έτοιμα να καταρρεύσουν.

Ο κ. Βοργιάς επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως το κτίριο έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ενεργειακή αναβάθμιση, συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, το έργο παραμένει «παγωμένο». Αν και ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει και τη μελέτη, η διαδικασία δεν προχωρά, εξαιτίας γραφειοκρατικών καθυστερήσεων.

eikonaviber2025-12-2311-13-11-528jpg.jpg

Όπως διευκρινίζει, το κτίριο ανήκει στον πρώην ΟΑΕΔ, νυν ΔΥΠΑ, και παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα εδώ και δύο χρόνια, παρατηρείται αδικαιολόγητη κωλυσιεργία. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ η αρχική μελέτη κοστολογείται στις 37.000 ευρώ, ζητήθηκε νέα μελέτη ύψους 140.000 ευρώ, γεγονός που προκαλεί έντονα ερωτήματα.

eikonaviber2025-12-2311-11-22-321jpg.jpg

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σοβαρά πρόσθετα προβλήματα στο κτίριο, όπως καταστροφή της μόνωσης στην ταράτσα, εισροή υδάτων στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και ζημιές από πρόσφατο σεισμό, που αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο ατυχήματος.

eikonaviber2025-12-2311-07-53-530jpg.jpg

Το Εργατικό Κέντρο έχει ήδη ενημερώσει το 3ο Γενικό Λύκειο και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να κρατούν τους μαθητές μακριά από το επικίνδυνο σημείο, ωστόσο –όπως τονίζεται– το πρόβλημα παραμένει.

eikonaviber2025-12-2311-08-00-335jpg.jpg

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, μετά την αυτοψία της Πολεοδομίας θα αποσταλεί εξώδικο προς τη διοίκηση της ΔΥΠΑ και, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση, δεν αποκλείεται η προσφυγή στον εισαγγελέα. «Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, ακόμη και παιδιών. Αν συμβεί το παραμικρό, θα υπάρχουν σαφείς ευθύνες», υπογραμμίζει.

