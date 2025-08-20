Ο Σεΐχης της Μάντσεστερ Σίτυ «ψήφισε» Κρήτη για τις διακοπές του - Φωτογραφίες από το γιοτ του

Μετά την επίσκεψή του στα Χανιά, ο Σεΐχης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, συνεχίζει τις διακοπές του στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο.

Ο Σεΐχης κατέπλευσε με το εντυπωσιακό υπερπολυτελές του γιοτ, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς στα νερά του κρητικού πελάγους.

Το πολυτελές σκάφος είχε κάνει την εμφάνισή του αρχικά στην Καλαμάτα, στη συνέχεια αγκυροβόλησε στα Χανιά και πλέον εθεάθη στο λιμάνι του Ηρακλείου, τραβώντας τα βλέμματα ακόμη και από μακριά, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Η αξία του Blue εκτιμάται στα 600 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα ετήσια λειτουργικά του έξοδα φτάνουν τα 60 εκατομμύρια.

Το «Blue» μήκους 160 μέτρων κατασκευάστηκε από τη Lurssen στη Γερμανία, στο ναυπηγείο της Βρέμης. Το εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τον αγγλικό σχεδιαστή Terence Disdale και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του τον Ιούνιο του 2022. Το Blue έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί άνετα έως 48 άτομα σε 24 σουίτες. Μπορεί επίσης να μεταφέρει έως 80 μέλη πληρώματος, εξασφαλίζοντας μια χαλαρωτική εμπειρία σε ένα πολυτελές σκάφος.