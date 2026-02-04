Οι τρεις ιοί που μπορεί να προκαλέσουν νέες εξάρσεις τα επόμενα χρόνια

Σε ανάλυσή του, ο Πάτρικ Τζάκσον, επίκουρος καθηγητής Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, επισημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση του πληθυσμού φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά σε νέους ιούς.

Την ίδια στιγμή, η έντονη διεθνής κινητικότητα επιτρέπει σε παθογόνους παράγοντες να ταξιδεύουν γρήγορα από χώρα σε χώρα. Ο ίδιος ξεχωρίζει τρεις ιούς που θεωρεί ότι χρειάζονται ιδιαίτερη επιτήρηση το επόμενο διάστημα: τη γρίπη Α, την mpox και τον ιό Oropouche.

