Οι τρεις ιοί που μπορεί να προκαλέσουν νέες εξάρσεις τα επόμενα χρόνια
Οι 3 ιοί που πρέπει να προσέξετε το 2026
Σε ανάλυσή του, ο Πάτρικ Τζάκσον, επίκουρος καθηγητής Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, επισημαίνει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση του πληθυσμού φέρνουν τον άνθρωπο πιο κοντά σε νέους ιούς.
Την ίδια στιγμή, η έντονη διεθνής κινητικότητα επιτρέπει σε παθογόνους παράγοντες να ταξιδεύουν γρήγορα από χώρα σε χώρα. Ο ίδιος ξεχωρίζει τρεις ιούς που θεωρεί ότι χρειάζονται ιδιαίτερη επιτήρηση το επόμενο διάστημα: τη γρίπη Α, την mpox και τον ιό Oropouche.
