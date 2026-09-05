Από το έξυπνο ρολόι στα smart γυαλιά: Τα gadgets που αναβαθμίζουν την εμπειρία του ταξιδιού

Οι φορητές συσκευές εξελίσσονται και αποκτούν νέους ρόλους, από την πλοήγηση και την καταγραφή έως την ασφάλεια και την ψυχαγωγία

Γιάννης Νικηφοράκης

Από το έξυπνο ρολόι στα smart γυαλιά: Τα gadgets που αναβαθμίζουν την εμπειρία του ταξιδιού
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
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Χάρτες, τηλέφωνο, κάμερα, οδηγός. Όσα κάποτε χωρούσαν σε μία τσάντα, σήμερα μπορούν να βρίσκονται στον καρπό, το δάχτυλο ή ακόμη και πάνω στα γυαλιά μας. Τα wearables μετατρέπονται σταδιακά σε προεκτάσεις των δυνατοτήτων μας, συνδυάζοντας λειτουργίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν μία ολόκληρη συλλογή από gadgets, σε μικρές συσκευές. Το ταξίδι είναι ίσως το πεδίο όπου αυτή η εξέλιξη γίνεται πιο εμφανής: Πλοήγηση, επικοινωνία, καταγραφή, ενημέρωση και ασφάλεια μπορούν πλέον να βρίσκονται κυριολεκτικά πάνω μας.

Το smartwatch ήταν η συσκευή που έφερε περισσότερο από κάθε άλλη την τεχνολογία πάνω στο σώμα μας. Ξεκίνησε ως προέκταση του κινητού για ειδοποιήσεις και κλήσεις, όμως, πλέον μπορεί να αναλάβει πολύ περισσότερες λειτουργίες.

Η ενσωματωμένη πλοήγηση επιτρέπει στον χρήστη να ακολουθεί μία διαδρομή χωρίς να χρειάζεται να κρατά συνεχώς το τηλέφωνο. Παράλληλα, αισθητήρες καταγράφουν την κίνηση και τη φυσική δραστηριότητα, ενώ, ορισμένα μοντέλα διαθέτουν λειτουργίες ανίχνευσης πτώσης ή σύγκρουσης και δυνατότητα αποστολής σήματος έκτακτης ανάγκης.

Για όσους ταξιδεύουν σε εξωτερικούς χώρους, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα ρολόγια, με μεγαλύτερη αυτονομία, ανθεκτική κατασκευή και προηγμένα συστήματα GPS. Σε μία πεζοπορία ή μια διαδρομή σε άγνωστο έδαφος, το ρολόι μπορεί έτσι να λειτουργήσει ως εργαλείο προσανατολισμού, χωρίς να καταλαμβάνει τα χέρια του χρήστη.

Δαχτυλίδι που καταγράφει τη μέρα

Αυτή η λογική περνά πλέον και στο δάχτυλο. Τα έξυπνα δαχτυλίδια είναι μικρότερα και πιο διακριτικά από ένα smartwatch και επικεντρώνονται κυρίως στην καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με τον ύπνο, τη δραστηριότητα και τη φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού.

Ανάλογα με τη συσκευή, μπορούν να καταγράφουν τη θερμοκρασία, τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα, τον καρδιακό ρυθμό, τον ύπνο και δείκτες που σχετίζονται με το άγχος. Η παρουσία τους γίνεται ιδιαίτερα αισθητή τη νύχτα, όταν ένα δαχτυλίδι μπορεί να συνεχίσει την καταγραφή χωρίς την ογκώδη μορφή ενός ρολογιού.

Σε ένα ταξίδι, η χρησιμότητα αυτού βρίσκεται κυρίως στη διακριτικότητα και τη συνεχή καταγραφή. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη διαδικασία για να φορεθεί και μπορεί να παραμένει στο χέρι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βλέποντας τον κόσμο μέσα από «έξυπνα» γυαλιά

Το επόμενο βήμα είναι να μεταφερθεί η τεχνολογία ακόμη πιο κοντά στο οπτικό μας πεδίο. Τα «έξυπνα» γυαλιά ενσωματώνουν κάμερες, μικρόφωνα και ηχεία σε ένα αντικείμενο που μοιάζει εξωτερικά με ένα συνηθισμένο ζευγάρι γυαλιών.

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να φωτογραφίζει και να καταγράφει βίντεο χωρίς να σηκώνει το κινητό, να ακούει μουσική ή να πραγματοποιεί κλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει και πρόσβαση σε ψηφιακούς βοηθούς και «εργαλεία» τεχνητής νοημοσύνης.

Για τον ταξιδιώτη, η διαφορά είναι κυρίως στον τρόπο χρήσης. Η κάμερα βρίσκεται ήδη στο οπτικό πεδίο και η συσκευή παραμένει φορεμένη, αφήνοντας τα χέρια ελεύθερα.

Όταν το wearable γίνεται… κλιματιστικό

Δεν περιορίζονται όλα τα wearables στην πληροφόρηση ή την καταγραφή. Υπάρχουν πλέον και συσκευές που επιχειρούν να επηρεάσουν άμεσα την αίσθηση του σώματος.

Μικρές φορητές μονάδες που τοποθετούνται στον αυχένα ή την πλάτη μπορούν να προσφέρουν ψύξη ή θέρμανση, ανάλογα με τις συνθήκες. Ορισμένες προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία τους με βάση τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και του σώματος, ενώ, ο χρήστης μπορεί να κάνει ρυθμίσεις από εφαρμογή.

Πρόκειται για μία διαφορετική προσέγγιση στη φορητή τεχνολογία: Αντί η συσκευή να μας δίνει πληροφορίες, παρεμβαίνει άμεσα στην εμπειρία μας από το περιβάλλον.

Άλλη μ΄πια κατηγορία αφορά τις μικρές συσκευές καταγραφής ήχου. Πρόκειται για gadgets που μπορούν να στερεωθούν στα ρούχα ή να χρησιμοποιηθούν μαζί με ένα smartphone και να καταγράφουν συνομιλίες, συναντήσεις, διαλέξεις ή ξεναγήσεις.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η καταγραφή δεν αποτελεί πλέον το τέλος της διαδικασίας. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το ηχητικό αρχείο μπορεί να μετατραπεί σε κείμενο, να οργανωθεί ή να συνοψιστεί. Η υποστήριξη πολλών γλωσσών διευκολύνει επίσης την επεξεργασία περιεχομένου που καταγράφηκε σε διαφορετική χώρα.

Για έναν ταξιδιώτη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι οι πληροφορίες μίας ξενάγησης, μία ενδιαφέρουσα συνομιλία ή χρήσιμες οδηγίες δεν χρειάζεται να βασίζονται αποκλειστικά στη μνήμη.

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