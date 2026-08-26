Ιογενής ή βακτηριακή γαστρεντερίτιδα; Τα συμπτώματα και πώς εξαπλώνεται κάθε τύπος

Γαστρεντερίτιδα: Συμπτώματα και πώς εξαπλώνεται η ιογενής έναντι της βακτηριακής νόσου.

Newsroom

Ιογενής ή βακτηριακή γαστρεντερίτιδα; Τα συμπτώματα και πώς εξαπλώνεται κάθε τύπος
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η γαστρεντερίτιδα είναι φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων, που προκαλεί διάρροια, ναυτία, έμετο και κοιλιακές κράμπες.

Ιοί και βακτήρια μπορούν να την προκαλέσουν, αλλά δεν εξαπλώνονται με τον ίδιο τρόπο και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν μπορούν να σας πουν με βεβαιότητα ποιον τύπο έχετε.

Ποια είναι τα γενικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας;

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • υδαρή διάρροια
  • ναυτία
  • έμετο
  • κοιλιακό πόνο και κράμπες

Μερικές φορές μπορεί να εκδηλωθούν:

  • πυρετός
  • ρίγη
  • πονοκέφαλος
  • πόνοι στο σώμα

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα (ειδικά ο νοροϊός) συχνά ξεκινά ξαφνικά με έμετο και υδαρή, συνήθως μη αιματηρή διάρροια. Τα συμπτώματα του νοροϊού ξεκινούν 12-48 ώρες μετά την έκθεση και η ανάρρωση συνήθως διαρκεί 1-3 ημέρες.

Η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα μπορεί να μοιάζει με την ιογενή. Ωστόσο, ο πυρετός, ο έντονος πόνος και η διάρροια που περιέχει αίμα ή βλέννα εγείρουν μεγαλύτερη ανησυχία για βακτήρια όπως το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter), η σαλμονέλα (Salmonella) και η σιγκέλα (Shigella). Ορισμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται από τοξίνες, που παράγονται μέσα στα τρόφιμα και μπορούν να προκαλέσουν απότομο εμετό και διάρροια μέσα σε λίγες ώρες.

Εντούτοις, όλα αυτά είναι ενδείξεις, όχι διάγνωση. Τα ιογενούς ή βακτηριακής αιτίας συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται. Η εξέταση κοπράνων είναι κατάλληλη εξέταση, όταν η ασθένεια είναι σοβαρή, αιματηρή, παρατεταμένη ή συνδέεται με συγκεκριμένες εκθέσεις.

γαστρεντεριτιδα

Πώς εξαπλώνεται η ιογενής γαστρεντερίτιδα;

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα συνήθως εξαπλώνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού: μικροσκοπικά σωματίδια από τα κόπρανα ή τον εμετό ενός μολυσμένου ατόμου φτάνουν στο στόμα ενός άλλου ατόμου.

Ειδικά ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Μπορεί να εξαπλωθεί μέσω άμεσης επαφής, μολυσμένων τροφίμων ή νερού ή επιφανειών. Ο εμετός μπορεί επίσης να διασκορπίσει μικροσκοπικά ιικά σταγονίδια σε κοντινές επιφάνειες.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση των κρουσμάτων σε νοικοκυριά, σχολεία, ιδρύματα φροντίδας και πλοία. Τα άτομα με νοροϊό είναι πιο μεταδοτικά ενώ είναι άρρωστα και λίγο αργότερα, αν και καθαυτός ο ιός μπορεί να παραμείνει στα κόπρανα για 2 εβδομάδες ή περισσότερο.

Πώς εξαπλώνεται η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα;

Η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα συχνά κολλάει μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, αλλά η μετάδοση εξαρτάται από τον οργανισμό.

Η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο συνδέονται συνήθως με μολυσμένα ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα τρόφιμα, μη παστεριωμένα προϊόντα και μη ασφαλές νερό. Η διασταυρούμενη μόλυνση κατά την προετοιμασία των τροφίμων μπορεί επίσης να μεταδώσει βακτήρια.

Άλλα βακτήρια μεταδίδονται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Η σιγκέλα, για παράδειγμα, μπορεί να μεταδοθεί μέσω κοπρανώδους μόλυνσης από χέρια, τρόφιμα ή επιφάνειες.

Έτσι, η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα δεν πρέπει απλώς να εξισώνεται με τροφική δηλητηρίαση, όπως ακριβώς και η ιογενής γαστρεντερίτιδα δεν είναι αποκλειστικά από άτομο σε άτομο.

Μπορούν τα συμπτώματα να σας πουν αν είναι ιογενής ή βακτηριακή;

Όχι αξιόπιστα. Η υδαρής μη αιματηρή διάρροια και ο έντονος έμετος μπορεί να ευνοούν μια ιογενή αιτία, ενώ η αιματηρή διάρροια, ο υψηλότερος πυρετός και ο σοβαρός κοιλιακός πόνος αυξάνουν την ανησυχία για βακτηριακή νόσο, αλλά οι εξαιρέσεις είναι συχνές.

Τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν κατά των ιών και δεν είναι συνήθως κατάλληλα ούτε για βακτηριακή διαρροϊκή νόσο. Ορισμένες λοιμώξεις απαιτούν στοχευμένη θεραπεία. Πολλές αντιμετωπίζονται κυρίως με υγρά.

Τα συμπτώματα προσφέρουν ενδείξεις, αλλά το ιστορικό έκθεσης και, όταν χρειάζεται, η εξέταση κοπράνων είναι πιο χρήσιμα για τον εντοπισμό της αιτίας.

βακτηρια σε μαχαιροπηρουνα

Πώς σταματάει η εξάπλωση της γαστρεντερίτιδας;

  • Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν από την προετοιμασία φαγητού
  • Για πιθανό νοροϊό, το απολυμαντικό χεριών με αλκοόλ από μόνο του δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο το σαπούνι και το νερό
  • Αποφύγετε την προετοιμασία φαγητού για άλλους ενώ είστε άρρωστοι
  • Απολυμάνετε τακτικά τις κοινόχρηστες επιφάνειες
  • Μαγειρέψτε καλά το φαγητό
  • Αποτρέψτε τα ωμά τρόφιμα από το να μολύνουν τα μαγειρεμένα

Τέλος, περιμένετε τουλάχιστον 2 μέρες μετά το πέρας των συμπτωμάτων του νοροϊού πριν από την προετοιμασία φαγητού ή τη φροντίδα άλλων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο;

Ζητήστε φροντίδα για:

  • αιματηρά κόπρανα
  • έντονο κοιλιακό άλγος
  • σημαντική αφυδάτωση
  • επίμονο έμετο
  • υψηλό πυρετό
  • σοβαρή/παρατεταμένη διάρροια

Τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να αφυδατωθούν πιο γρήγορα.

Χρειάζονται αντιβιοτικά για βακτηριακή γαστρεντερίτιδα;

Όχι πάντα. Πολλές βακτηριακές λοιμώξεις υποχωρούν χωρίς αντιβιοτικά και η θεραπεία εξαρτάται από τον οργανισμό και τη σοβαρότητα της νόσου.

Συμπέρασμα

Η ιογενής και η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα έχουν πολλά κοινά συμπτώματα. Η ιογενής (ιδιαίτερα ο νοροϊός) συχνά εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων και μέσω μολυσμένων επιφανειών, τροφίμων και νερού. Η βακτηριακή συχνά μεταδίδεται μέσω τροφίμων, αλλά ορισμένα βακτήρια μεταδίδονται επίσης από άτομο σε άτομο.

Επειδή τα συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται, η σοβαρή γαστρεντερίτιδα θα πρέπει να αξιολογείται ιατρικά και όχι να διαγιγνώσκεται στο σπίτι ως «ιογενής» ή «βακτηριακή» μόνο από τα συμπτώματα.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγωνία για ηλικιωμένη που αγνοείται για 7η ημέρα - Πάσχει από άνοια

10:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτύπησε αγωγό φυσικού αερίου στο Γουισκόνσιν - Εκκενώθηκε η περιοχή

10:32WHAT THE FACT

Αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν βρείτε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι

10:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μου έβαλαν τη σούβλα στον αυχένα και απείλησαν την κόρη μου» – Η απολογία του 63χρονου για την κλοπή χρηματοκιβωτίου στη Ρόδο

10:20ΥΓΕΙΑ

Ιογενής ή βακτηριακή γαστρεντερίτιδα; Τα συμπτώματα και πώς εξαπλώνεται κάθε τύπος

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι Βόνιτσας: «Μάγεψε» ο Άρης Μουγκοπέτρος με το κλαρίνο του στο πανηγύρι του χωριού

10:13ΕΥ ΖΗΝ

Τα μυστικά της ξεκούρασης: 3 πράγματα για τον ύπνο που δεν γνωρίζουν όλοι

10:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Άρπαζαν χρυσές αλυσίδες στο κέντρο της πόλης - Τρεις ανήλικοι μεταξύ των συλληφθέντων

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Η θρυλική Ντόλι Πάρτον στο νέο εξώφυλλο του περιοδικού TIME

10:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ανήλικοι παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα σε παραλία του Αποκόρωνα

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Επεισοδιακή σύλληψη άνδρα στον Αλισσό – Αρνήθηκε αλκοτέστ, εξύβρισε και απείλησε αστυνομικούς

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στο Champions League: Η απίθανη διαδρομή του Βάλντας Νταμπράουσκας

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις

09:34ΕΘΝΙΚΑ

Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις - Για πρώτη φορά και θέσεις πληροφορικάριων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Μοντάνα: Άνδρας δολοφόνησε οκτώ συγγενείς του και αυτοκτόνησε - Μεταξύ των νεκρών και τέσσερα παιδιά

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ήταν μόνο οι Θερμοπύλες: Η ναυμαχία του Αρτεμισίου το 480 π.Χ. και η νίκη των Ελλήνων που καταβύθισαν τον περσικό στόλο - Ο ρόλος του Σκυλλία, του πρώτου βατραχανθρώπου στην ιστορία

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης νότια της Ιεράπετρας – Περισυνελέγησαν περίπου 218 μετανάστες

09:21ΕΘΝΙΚΑ

Είναι επίσημο: Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Bergamini -Πότε θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μήνυμα του Στέλιου Κυμπουρόπουλου για τον Προσωπικό Βοηθό: «Είχα βάλει στοίχημα με τον εαυτό μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

09:21ΕΘΝΙΚΑ

Είναι επίσημο: Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Bergamini -Πότε θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ήταν μόνο οι Θερμοπύλες: Η ναυμαχία του Αρτεμισίου το 480 π.Χ. και η νίκη των Ελλήνων που καταβύθισαν τον περσικό στόλο - Ο ρόλος του Σκυλλία, του πρώτου βατραχανθρώπου στην ιστορία

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Μοντάνα: Άνδρας δολοφόνησε οκτώ συγγενείς του και αυτοκτόνησε - Μεταξύ των νεκρών και τέσσερα παιδιά

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μοναστηράκι Βόνιτσας: «Μάγεψε» ο Άρης Μουγκοπέτρος με το κλαρίνο του στο πανηγύρι του χωριού

09:34ΕΘΝΙΚΑ

Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις - Για πρώτη φορά και θέσεις πληροφορικάριων

07:50LIFESTYLE

«Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»: Επιστρέφει 23 χρόνια μετά - Θα ξαναδούμε μαζί Χάντσον και ΜακΚόναχι;

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοχικές κατοικίες: Τιμές που ζαλίζουν στα νησιά – Ποιοι ξένοι πληρώνουν το βάρος των σπιτιών σε… χρυσάφι - Η ακτινογραφία της αγοράς

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ