Ιογενής ή βακτηριακή γαστρεντερίτιδα; Τα συμπτώματα και πώς εξαπλώνεται κάθε τύπος

Η γαστρεντερίτιδα είναι φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων, που προκαλεί διάρροια, ναυτία, έμετο και κοιλιακές κράμπες.

Ιοί και βακτήρια μπορούν να την προκαλέσουν, αλλά δεν εξαπλώνονται με τον ίδιο τρόπο και τα συμπτώματα από μόνα τους δεν μπορούν να σας πουν με βεβαιότητα ποιον τύπο έχετε.

Ποια είναι τα γενικά συμπτώματα γαστρεντερίτιδας;

Τα τυπικά συμπτώματα περιλαμβάνουν:

υδαρή διάρροια

ναυτία

έμετο

κοιλιακό πόνο και κράμπες

Μερικές φορές μπορεί να εκδηλωθούν:

πυρετός

ρίγη

πονοκέφαλος

πόνοι στο σώμα

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα (ειδικά ο νοροϊός) συχνά ξεκινά ξαφνικά με έμετο και υδαρή, συνήθως μη αιματηρή διάρροια. Τα συμπτώματα του νοροϊού ξεκινούν 12-48 ώρες μετά την έκθεση και η ανάρρωση συνήθως διαρκεί 1-3 ημέρες.

Η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα μπορεί να μοιάζει με την ιογενή. Ωστόσο, ο πυρετός, ο έντονος πόνος και η διάρροια που περιέχει αίμα ή βλέννα εγείρουν μεγαλύτερη ανησυχία για βακτήρια όπως το καμπυλοβακτηρίδιο (Campylobacter), η σαλμονέλα (Salmonella) και η σιγκέλα (Shigella). Ορισμένες βακτηριακές τροφικές δηλητηριάσεις προκαλούνται από τοξίνες, που παράγονται μέσα στα τρόφιμα και μπορούν να προκαλέσουν απότομο εμετό και διάρροια μέσα σε λίγες ώρες.

Εντούτοις, όλα αυτά είναι ενδείξεις, όχι διάγνωση. Τα ιογενούς ή βακτηριακής αιτίας συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται. Η εξέταση κοπράνων είναι κατάλληλη εξέταση, όταν η ασθένεια είναι σοβαρή, αιματηρή, παρατεταμένη ή συνδέεται με συγκεκριμένες εκθέσεις.

Πώς εξαπλώνεται η ιογενής γαστρεντερίτιδα;

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα συνήθως εξαπλώνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού: μικροσκοπικά σωματίδια από τα κόπρανα ή τον εμετό ενός μολυσμένου ατόμου φτάνουν στο στόμα ενός άλλου ατόμου.

Ειδικά ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Μπορεί να εξαπλωθεί μέσω άμεσης επαφής, μολυσμένων τροφίμων ή νερού ή επιφανειών. Ο εμετός μπορεί επίσης να διασκορπίσει μικροσκοπικά ιικά σταγονίδια σε κοντινές επιφάνειες.

Αυτό βοηθά στην εξήγηση των κρουσμάτων σε νοικοκυριά, σχολεία, ιδρύματα φροντίδας και πλοία. Τα άτομα με νοροϊό είναι πιο μεταδοτικά ενώ είναι άρρωστα και λίγο αργότερα, αν και καθαυτός ο ιός μπορεί να παραμείνει στα κόπρανα για 2 εβδομάδες ή περισσότερο.

Πώς εξαπλώνεται η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα;

Η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα συχνά κολλάει μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού, αλλά η μετάδοση εξαρτάται από τον οργανισμό.

Η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο συνδέονται συνήθως με μολυσμένα ή ανεπαρκώς μαγειρεμένα τρόφιμα, μη παστεριωμένα προϊόντα και μη ασφαλές νερό. Η διασταυρούμενη μόλυνση κατά την προετοιμασία των τροφίμων μπορεί επίσης να μεταδώσει βακτήρια.

Άλλα βακτήρια μεταδίδονται εύκολα μεταξύ ανθρώπων. Η σιγκέλα, για παράδειγμα, μπορεί να μεταδοθεί μέσω κοπρανώδους μόλυνσης από χέρια, τρόφιμα ή επιφάνειες.

Έτσι, η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα δεν πρέπει απλώς να εξισώνεται με τροφική δηλητηρίαση, όπως ακριβώς και η ιογενής γαστρεντερίτιδα δεν είναι αποκλειστικά από άτομο σε άτομο.

Μπορούν τα συμπτώματα να σας πουν αν είναι ιογενής ή βακτηριακή;

Όχι αξιόπιστα. Η υδαρής μη αιματηρή διάρροια και ο έντονος έμετος μπορεί να ευνοούν μια ιογενή αιτία, ενώ η αιματηρή διάρροια, ο υψηλότερος πυρετός και ο σοβαρός κοιλιακός πόνος αυξάνουν την ανησυχία για βακτηριακή νόσο, αλλά οι εξαιρέσεις είναι συχνές.

Τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν κατά των ιών και δεν είναι συνήθως κατάλληλα ούτε για βακτηριακή διαρροϊκή νόσο. Ορισμένες λοιμώξεις απαιτούν στοχευμένη θεραπεία. Πολλές αντιμετωπίζονται κυρίως με υγρά.

Τα συμπτώματα προσφέρουν ενδείξεις, αλλά το ιστορικό έκθεσης και, όταν χρειάζεται, η εξέταση κοπράνων είναι πιο χρήσιμα για τον εντοπισμό της αιτίας.

Πώς σταματάει η εξάπλωση της γαστρεντερίτιδας;

Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση της τουαλέτας και πριν από την προετοιμασία φαγητού

Για πιθανό νοροϊό, το απολυμαντικό χεριών με αλκοόλ από μόνο του δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο το σαπούνι και το νερό

Αποφύγετε την προετοιμασία φαγητού για άλλους ενώ είστε άρρωστοι

Απολυμάνετε τακτικά τις κοινόχρηστες επιφάνειες

Μαγειρέψτε καλά το φαγητό

Αποτρέψτε τα ωμά τρόφιμα από το να μολύνουν τα μαγειρεμένα

Τέλος, περιμένετε τουλάχιστον 2 μέρες μετά το πέρας των συμπτωμάτων του νοροϊού πριν από την προετοιμασία φαγητού ή τη φροντίδα άλλων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει να πάω στο νοσοκομείο;

Ζητήστε φροντίδα για:

αιματηρά κόπρανα

έντονο κοιλιακό άλγος

σημαντική αφυδάτωση

επίμονο έμετο

υψηλό πυρετό

σοβαρή/παρατεταμένη διάρροια

Τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να αφυδατωθούν πιο γρήγορα.

Χρειάζονται αντιβιοτικά για βακτηριακή γαστρεντερίτιδα;

Όχι πάντα. Πολλές βακτηριακές λοιμώξεις υποχωρούν χωρίς αντιβιοτικά και η θεραπεία εξαρτάται από τον οργανισμό και τη σοβαρότητα της νόσου.

Συμπέρασμα

Η ιογενής και η βακτηριακή γαστρεντερίτιδα έχουν πολλά κοινά συμπτώματα. Η ιογενής (ιδιαίτερα ο νοροϊός) συχνά εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων και μέσω μολυσμένων επιφανειών, τροφίμων και νερού. Η βακτηριακή συχνά μεταδίδεται μέσω τροφίμων, αλλά ορισμένα βακτήρια μεταδίδονται επίσης από άτομο σε άτομο.

Επειδή τα συμπτώματα αλληλεπικαλύπτονται, η σοβαρή γαστρεντερίτιδα θα πρέπει να αξιολογείται ιατρικά και όχι να διαγιγνώσκεται στο σπίτι ως «ιογενής» ή «βακτηριακή» μόνο από τα συμπτώματα.

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