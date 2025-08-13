Αγγλία: 10χρονη ευφυΐα κατέκτησε τίτλο Μάστερ στο σκάκι - Κατάφερε να νικήσει μέχρι και GrandMaster
Ο τίτλος της 10χρονης - Γυναίκα International Master - είναι ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος που απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες, μετά τον τίτλο του GrandMaster
Μια 10χρονη παίκτρια σκάκι από το βορειοδυτικό Λονδίνο έγινε το νεότερο άτομο που κατέκτησε τον τίτλο γυναικών International Master (WIM)- τον δεύτερο υψηλότερο τίτλο για γυναίκες, καθώς κατάφερε να νικήσει και έναν GrandMaster στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2025 νωρίτερα αυτό το μήνα.
Το 2024, η 10χρονη Μποντάνα Σιβανάνταν, από το Χάροου, θεωρήθηκε η νεότερη παίκτρια που εκπροσώπησε ποτέ την Αγγλία σε διεθνές επίπεδο σε οποιοδήποτε άθλημα, όταν επιλέχθηκε για την γυναικεία ομάδα της Αγγλίας στην Σκακιστική Ολυμπιάδα, που διεξήχθη στην Ουγγαρία.
Ο πατέρας της, Σίβα, είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι δεν είχε ιδέα από πού πήρε η κόρη του το ταλέντο της, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του είναι καλοί στο σκάκι.
Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στο «X» ότι η Μποντάνα «κέρδισε τον 60χρονο GrandMaster Πίτερ Γουέλς στον τελευταίο γύρο του Βρετανικού Πρωταθλήματος Σκακιού 2025 στο Λίβερπουλ».
Η ομοσπονδία πρόσθεσε: «Η νίκη της Σιβανάνταν σε ηλικία 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών ξεπερνά το ρεκόρ του 2019 που κατείχε η Αμερικανίδα Καρίσα Γιπ (10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών)».
Ο τίτλος Grandmaster είναι ο υψηλότερος τίτλος που μπορεί να αποκτήσει ένας σκακιστής και διατηρείται για όλη τη ζωή. Ο νέος τίτλος της Μποντάνα - Γυναίκα International Master - είναι ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος που απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες, μετά τον τίτλο του GrandMaster.