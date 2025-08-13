Αγγλία: 10χρονη ευφυΐα κατέκτησε τίτλο Μάστερ στο σκάκι - Κατάφερε να νικήσει μέχρι και GrandMaster

Μια 10χρονη παίκτρια σκάκι από το βορειοδυτικό Λονδίνο έγινε το νεότερο άτομο που κατέκτησε τον τίτλο γυναικών International Master (WIM)- τον δεύτερο υψηλότερο τίτλο για γυναίκες, καθώς κατάφερε να νικήσει και έναν GrandMaster στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2025 νωρίτερα αυτό το μήνα.

Το 2024, η 10χρονη Μποντάνα Σιβανάνταν, από το Χάροου, θεωρήθηκε η νεότερη παίκτρια που εκπροσώπησε ποτέ την Αγγλία σε διεθνές επίπεδο σε οποιοδήποτε άθλημα, όταν επιλέχθηκε για την γυναικεία ομάδα της Αγγλίας στην Σκακιστική Ολυμπιάδα, που διεξήχθη στην Ουγγαρία.

Ο πατέρας της, Σίβα, είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι δεν είχε ιδέα από πού πήρε η κόρη του το ταλέντο της, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του είναι καλοί στο σκάκι.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού ανέφερε στον επίσημο λογαριασμό της στο «X» ότι η Μποντάνα «κέρδισε τον 60χρονο GrandMaster Πίτερ Γουέλς στον τελευταίο γύρο του Βρετανικού Πρωταθλήματος Σκακιού 2025 στο Λίβερπουλ».

Η ομοσπονδία πρόσθεσε: «Η νίκη της Σιβανάνταν σε ηλικία 10 ετών, πέντε μηνών και τριών ημερών ξεπερνά το ρεκόρ του 2019 που κατείχε η Αμερικανίδα Καρίσα Γιπ (10 ετών, 11 μηνών και 20 ημερών)».

??♟? British sensation Bodhana Sivanandan has made history by becoming the youngest female chess player ever to beat a grandmaster!



The 10-year-old, from Harrow, pulled off the win on Sunday against 60-year-old Grandmaster Peter Wells in the last round of the 2025 British… pic.twitter.com/bAMqeyFZHm — International Chess Federation (@FIDE_chess) August 11, 2025

Ο τίτλος Grandmaster είναι ο υψηλότερος τίτλος που μπορεί να αποκτήσει ένας σκακιστής και διατηρείται για όλη τη ζωή. Ο νέος τίτλος της Μποντάνα - Γυναίκα International Master - είναι ο δεύτερος υψηλότερος τίτλος που απονέμεται αποκλειστικά σε γυναίκες, μετά τον τίτλο του GrandMaster.

