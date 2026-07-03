Σπείρα στο Ζεφύρι εξαπατούσε πολίτες – Προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ

Συνελήφθησαν 7 μέλη, μεταξύ αυτών και τα 2 αρχηγικά και οι «τηλεφωνητές»  

Γιάννης Καλύβας

Σπείρα στο Ζεφύρι εξαπατούσε πολίτες – Προσποιούνταν τους λογιστές και τους υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Εξαρθρώθηκε στο Ζεφύρι εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.
  • Συνελήφθησαν επτά μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών δύο αρχηγοί και τηλεφωνητές, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.
  • Η οργάνωση είχε δράση από τον Μάρτιο του 2026 και απέκτησε παράνομο οικονομικό όφελος άνω των 1,6 εκατ. ευρώ.
  • Τα μέλη καλούσαν καθημερινά τα θύματα, τα έπειθαν να αφήνουν χρήματα και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία και τα παραλάμβαναν.
  • Κατασχέθηκαν κινητά, καρτοκινητά, τηλεφωνικοί κατάλογοι, χρυσά κοσμήματα και αυτοκίνητο, ενώ η έρευνα για το πλήρες εύρος της δράσης συνεχίζεται.
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Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1η Ιουλίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ομάδας Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν επτά μέλη της, μεταξύ των οποίων τα δύο αρχηγικά στελέχη και οι «τηλεφωνητές». Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ.

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Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και απάτες κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση είχε αναπτύξει διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό τη συστηματική εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε υποψήφια θύματα, τα στοιχεία των οποίων αντλούσαν από τηλεφωνικούς καταλόγους, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και επικαλούνταν διάφορα προσχήματα, όπως φορολογικές δηλώσεις, ασφάλιση χρημάτων και τιμαλφών ή δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα και να τα τοποθετούν σε προκαθορισμένα σημεία εντός ή εκτός της οικίας τους, απ' όπου τα παραλάμβαναν προφασιζόμενοι ότι έπρεπε να καταμετρηθούν ή να εκτιμηθούν.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν τον συντονισμό της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι «τηλεφωνητές» ήταν υπεύθυνοι για την αναζήτηση υποψήφιων θυμάτων, τη συλλογή και ενεργοποίηση τηλεφωνικών συνδέσεων και την πραγματοποίηση των απατηλών κλήσεων. Η οργάνωση λειτουργούσε ως «οικογενειακή επιχείρηση», καθώς όλα τα μέλη συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς και προέρχονταν από την ίδια κοινωνική ομάδα. Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, άλλαζαν συχνά την εγκατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου και τις τηλεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν, ενώ είχαν εγκαταστήσει κυκλώματα επιτήρησης και ρολά ασφαλείας στους χώρους λειτουργίας του.

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Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 13 κινητά τηλέφωνα, τρία πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 13 αποκομμένα φύλλα τηλεφωνικού καταλόγου με στοιχεία πολιτών στα οποία είχαν γίνει σημειώσεις, χρυσά κοσμήματα και ένα αυτοκίνητο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης της οργάνωσης συνεχίζεται.

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