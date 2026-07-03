Αυτός είναι ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες – «Θα σε θάψω ζωντανό»

Snapshot Ο Silvestar Mindev, Βούλγαρος ηλικίας 30 ετών, συνελήφθη για απάτες με «λεία» άνω των 690.000 ευρώ.

Εμφανιζόταν ως αστυνομικός και στέλεχος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εκβιάζοντας και εξαπατώντας πολίτες για χρήματα και κοσμήματα.

Δρούσε με συνεργό που αναζητείται από τις Αρχές.

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με τη βοήθεια της συζύγου αστυνομικού, η οποία τον παγίδευσε κατά την προσπάθειά του να εξαπατήσει άλλη γυναίκα. Snapshot powered by AI

Αυτός είναι ο Silvestar Mindev, ο Βούλγαρος που παρίστανε τον… αστυνομικό και εξαπατούσε πολίτες. Συνελήφθη και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης από κοινού κατ’ εξακολούθηση με το ληφθέν όφελος και την επελθούσα ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Ο 30χρονος άνδρας, που είχε γίνει «πονοκέφαλος» για την Αστυνομία από τον Απρίλιο του 2025, εμφανιζόταν άλλοτε ως αστυνομικός της Ασφάλειας και άλλοτε ως στέλεχος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Με αυτόν τον τρόπο εκβίαζε και εξαπατούσε πολίτες, αποσπώντας χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Απειλούσε τη σωματική ακεραιότητα των θυμάτων του, λέγοντας σε αρκετές περιπτώσεις: «Θα σε θάψω ζωντανό». Συνολικά κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 690.000 ευρώ από 29 συμπολίτες μας.

Δρούσε με συνεργό, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές.

Η δράση του έλαβε τέλος όταν επιχείρησε να εξαπατήσει ακόμη μία γυναίκα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του STAR. Όμως, εκείνη αντιλήφθηκε την απάτη. Συμπτωματικά, επρόκειτο για σύζυγο αστυνομικού, η οποία τον παγίδευσε. Ενώ συνομιλούσε μαζί του τηλεφωνικά και τον κρατούσε απασχολημένο, ειδοποίησε την Ελληνική Αστυνομία. Οι ένστολοι τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω, τη στιγμή που παραλάμβανε την τσάντα με τα κοσμήματα από κάδο απορριμμάτων.

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