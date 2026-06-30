Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα διαρρηκτών που προσποιούνται υπάλληλους του ΔΕΔΔΗΕ - Οκτώ συλλήψεις
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
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- Η ΕΛΑΣ διεξάγει επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αττική.
- Τα μέλη της οργάνωσης εμπλέκονται σε κλοπές και διαρρήξεις κατοικιών.
- Η σπείρα πραγματοποιούσε τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
- Στόχος των απατών ήταν η εξαπάτηση πολιτών και η απόσπαση χρηματικών ποσών.
- Έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα και η επιχείρηση συνεχίζεται.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30/6) ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αττική.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά κλοπών και διαρρήξεων σε κατοικίες. Πρόκειται για μέλη σπείρας που πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με στόχο την εξαπάτηση πολιτών και την απόσπαση χρηματικών ποσών.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, ενώ η επιχείρηση των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
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