Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

Snapshot Γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικοειας έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έχασε κοσμήματα αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Οι απατεώνες υποδύθηκαν τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος και έπεισαν τη γυναίκα να τους παραδώσει τα κοσμήματα για προστασία από υποτιθέμενη διαρροή ρεύματος.

Η γυναίκα είχε προηγουμένως επισκεφτεί την εταιρεία ρεύματος για να πληρώσει έναν υψηλό λογαριασμό, γεγονός που ενίσχυσε την πειθώ των απατεώνων.

Τα κλοπιμαία περιλάμβαναν δαχτυλίδια, βραχιόλια και περιδέραια με διαμάντια. Snapshot powered by AI

Μία καλά οργανωμένη τηλεφωνική απάτη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια κοσμημάτων αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ, με θύμα γόνο γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας.

Οι επιτήδειοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο λέγοντας ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο οίκημα και της ζήτησαν της να ξεχωρίσει χρήματα και κοσμήματα για να τα προστατεύσει και να περάσουν να τα πάρουν, σύμφωνα με την καταγγελία.

Μία μέρα νωρίτερα, η γυναίκα είχε πάει σε εταιρεία ρεύματος προκειμένου να πληρώσει τον λογαριασμό, ο οποίος ήταν αισθητά υψηλός.

«Μου είπε όλο το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις περίεργες που πρέπει να διερευνηθούν. Τα κοσμήματα είναι πολλά. Από ό,τι μου είπε αυτή η γυναίκα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, όλα με διαμάντια· είναι πάνω από 1 εκατ. ευρώ», τόνισε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, περιγράφοντας το συμβάν.

«Μου είπε ότι δεν θα το έκανε, αλλά επειδή “γύρισα από εκεί που πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό και μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και μόλις έρχομαι με παίρνουν τηλέφωνο, πίστεψα ότι μου λένε αλήθεια γιατί πριν για αυτό μιλούσα”», ολοκλήρωσε.