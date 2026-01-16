Ρότζερ Φέντερερ: Επέστρεψε στο γήπεδο και αποθεώθηκε

Η είδηση αποχώρησης του Ρότζερ Φέντερερ από το τένις, μερικά χρόνια πριν, είχε στενοχωρήσει τους λάτρεις του αθλήματος, καθώς ο Ελβετός δεν είναι παρά θρύλος του δημοφιλούς σπορ.

Γι'αυτό η έστω και για έναν μόνο προπονητικό αγώνα επιστροφή του στο τερέν συγκίνησε τους απανταχού φιλάθλους του τένις, οι οποίοι μόλις τον είδαν να πατά ξανά στο γήπεδο τον αποθέωσαν.

Ο 44χρονος ταξίδεψε στη Μελβούρνη για το Australian Open και επέστρεψε στη Rod Laver Arena όπου κατέκτησε 6 φορές τον τίτλο στο Australian Open για να παίξει προπονητικό διπλό με τον Κάσπερ Ρουντ (Νο13) και αποθεώθηκε από τους χιλιάδες θεατές.

Διαβάστε επίσης