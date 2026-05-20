Η Microsoft ετοιμάζει το μεγαλύτερο data center της στην Ινδία έως τα μέσα του 2026

Snapshot Η Microsoft σχεδιάζει να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο data center της στην Ινδία έως τα μέσα του 2026.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να επενδύσει συνολικά 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία, τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία.

Υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην Ινδία για τις cloud υπηρεσίες Azure και τον AI βοηθό Copilot 365.

Η Microsoft απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζόμενους στην Ινδία, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού.

Η εταιρεία θεωρεί την Ινδία κρίσιμη αγορά για την ανάπτυξη και παγκόσμια διάθεση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Η Microsoft βρίσκεται σε τροχιά ολοκλήρωσης του μεγαλύτερου κέντρου δεδομένων (data center) της στην Ινδία έως τα μέσα του 2026, σύμφωνα με κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας, καθώς ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός εντείνει τις επενδύσεις του σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως.

Ο Πουνίτ Τσαντόκ, πρόεδρος της Microsoft για την Ινδία και τη Νότια Ασία, δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει «τεράστια ζήτηση» στη χώρα τόσο για τις υπηρεσίες cloud Azure όσο και για τον AI βοηθό Copilot 365, που κοστίζει 30 δολάρια τον μήνα.

Όπως και οι ανταγωνιστές της, Alphabet και Amazon, η Microsoft θεωρεί την Ινδία μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα αγορά για την τεχνητή νοημοσύνη, χάρη στους περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες του διαδικτύου και στο ισχυρό τεχνολογικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Η αξιοποίηση αυτής της αγοράς θεωρείται κρίσιμη για τη Microsoft, καθώς επιδιώκει να αποδείξει στους επενδυτές ότι το τεράστιο στοίχημά της στην AI θα αποδώσει μακροπρόθεσμα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε στα τέλη του περασμένου έτους ότι θα επενδύσει 17,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ινδία — τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ασία — επιπλέον των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε δεσμευθεί να διαθέσει στις αρχές του 2025.

Η νέα υποδομή θα εξυπηρετήσει τη συνεχώς αυξανόμενη πελατειακή βάση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στην Ινδία. Μεταξύ των πελατών του Copilot συγκαταλέγονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί Infosys, Cognizant και Tata Consultancy Services, με περίπου 50.000 άδειες χρήσης ο καθένας.

Ο Τσαντόκ σημείωσε επίσης ότι οι δραστηριότητες της Microsoft στην Ινδία συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη λειτουργιών AI που λανσάρονται παγκοσμίως. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζόμενους στη χώρα, σε διάφορες πόλεις.

Ωστόσο, η στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, καθώς η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά, δημιουργώντας έναν έντονο «πόλεμο ταλέντων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι προκλήσεις στην Ινδία είναι ίδιες με εκείνες που αντιμετωπίζουμε παντού στον κόσμο», τόνισε.