Γιαγιά ξεκλήρισε την οικογένειά της: Δηλητηρίασε την κόρη της, τα 4 εγγόνια της και αυτοκτόνησε

Snapshot Η 64χρονη Έιμι Τζ. Στέντμαν δηλητηρίασε την κόρη της Σάρα Μάιερς και τα τέσσερα εγγόνια της πριν αυτοκτονήσει στο σπίτι της στο Μέχανικβιλ.

Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα που υποδηλώνει τη σκόπιμη δηλητηρίαση με συνταγογραφημένα και μη φάρμακα, ενώ οι θάνατοι εξετάζονται τοξικολογικά.

Ένα από τα παιδιά δέχτηκε και μαχαιριά κατά τη διάρκεια της πενταπλής δολοφονίας.

Η πράξη πιθανώς συνδέεται με την πρόσφατη απόκτηση της επιμέλειας των παιδιών από τον πατέρα τους, Μπρέιντι Χάρμον, που βρισκόταν σε διαμάχη με τη Σάρα Μάιερς.

Ο πατέρας είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών πριν από την τραγωδία και σχεδίαζε να τα πάρει μαζί του στη Γιούτα για το καλοκαίρι. Snapshot powered by AI

Με μία σκληρή νεκρολογία μόλις δύο σειρών, οι επιζώντες συγγενείς μίας 64χρονης στη Νέα Υόρκη την οδήγησαν στην τελευταία κατοικία της. Είναι ύποπτη ότι δηλητηρίασε με θανατηφόρα δόση την κόρη της και τα τέσσερα εγγόνια της.

«Η Έιμι Τζ. Στέντμαν, 64 ετών, απεβίωσε την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026. Κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, η κηδεία τελέστηκε σε κλειστό κύκλο», αναφέρει η λακωνική νεκρολογία που δημοσιεύθηκε, χωρίς να συνοδεύεται από φωτογραφία της δολοφόνου γιαγιάς.

Η Στέντμαν, η κόρη της, Σάρα Μάιερς, 44 ετών, και τα τέσσερα εγγόνια της, ο Χάρπερ Χάρμον, 13 ετών, ο Χάντσον Χάρμον, 11 ετών, ο Γκάβιν Χάρμον, 10 ετών, και η Γκρέισλιν Χάρμον, 10 ετών, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι της 64χρονης στο Μέχανικβιλ, αφού η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε κλήση για έλεγχο της κατάστασης των κατοίκων.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι της Στέντμαν «υποδηλώνει έντονα» ότι δηλητηρίασε τους πέντε πριν αυτοκτονήσει, δήλωσε στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της αστυνομίας του Μέχανικβιλ, Μπιλ Ράμπιτ.

«Στο διαμέρισμα βρέθηκαν στοιχεία που υποδηλώνουν σκόπιμη δηλητηρίαση με πολλά συνταγογραφημένα και μη συνταγογραφημένα φάρμακα», είπε ο Ράμπιτ, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι βρίσκονται σε αναμονή για περαιτέρω τοξικολογικές εξετάσεις.

Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της πενταπλής δολοφονίας, η οποία πιθανώς προκλήθηκε από την οργή που προκάλεσε το γεγονός ότι ο πατέρας των εγγονών είχε πρόσφατα αποκτήσει την επιμέλεια, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Channel 13.

Ο συντετριμμένος πατέρας των παιδιών, ο Μπρέιντι Χάρμον, βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια με τη Μάιερς και είχε προγραμματίσει να τα πάρει μαζί του πίσω στη Γιούτα για το καλοκαίρι.

Ωστόσο, όταν μίλησε ξανά με τη Μάιερς στις 10 Ιουνίου, αυτή ισχυρίστηκε ότι τα παιδιά ήταν άρρωστα, όπως είπε ο ίδιος στην εφημερίδα US Sun.

Είχε εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών και πριν από την τραγωδία, την οποία χαρακτήρισε στο Fox News ως «φρικτή».