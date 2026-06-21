«Μπουρλότο» στις διαπραγματεύσεις: Απειλεί ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, αποχώρησαν οι Ιρανοί

Τα πράγματα δεν πάνε σύμφωνα με το αναμενόμενο, στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

«Μπουρλότο» στις διαπραγματεύσεις: Απειλεί ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, αποχώρησαν οι Ιρανοί
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε οριακό σημείο φαίνεται να οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά τις νέες εμπρηστικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προκάλεσαν την άμεση αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας από τον χώρο των συνομιλιών στην Ελβετία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η αντιπροσωπεία της Τεχεράνης εγκατέλειψε τις διαπραγματεύσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος όχι μόνο απείλησε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά άφησε ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αμερικανικού ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά»

Μιλώντας σε τηλεφωνική συνέντευξη διάρκειας περίπου 20 λεπτών στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα διστάσουν να προχωρήσουν σε δραστικά μέτρα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Μπορεί να καταλάβουμε τα Στενά, αν χρειαστεί. Αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, θα εισπράξουμε διόδια», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να απείλησε με επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, ενώ σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο αναφέρθηκε στην πιθανότητα αποκλεισμού της χώρας από την κρίσιμη πλωτή οδό.

Οργισμένη απάντηση από την Τεχεράνη

Η αντίδραση του Ιράν ήταν άμεση. Ο επικεφαλής των διαπραγματευτών και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσινγκτον να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

«Θα ήταν προτιμότερο να ζυγιάζουν τα λόγια τους. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Αμερικανό πρόεδρο.

Παράλληλα, μέλος της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ξεκαθάρισε μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι «αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στον Λίβανο, δεν θα γίνουν διαπραγματεύσεις για τα άλλα θέματα», συνδέοντας ευθέως την πορεία των συνομιλιών με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Νέες απειλές για τον Λίβανο

Λίγες ώρες πριν από την αποχώρηση των Ιρανών, ο Τραμπ είχε στρέψει τα πυρά του προς τους συμμάχους της Τεχεράνης στον Λίβανο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει άμεσα τους «ακριβοπληρωμένους πληρεξουσίους» του από το να «προκαλούν προβλήματα» στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαπολύσουν νέα, ακόμη σφοδρότερα πλήγματα.

«Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο πιο σκληρά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Βανς: Ιστορικές οι διαπραγματεύσεις της Ελβετίας

Νωρίτερα ωστόσο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα στην Ελβετία με το Ιράν για την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή.

«Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση (...) Αυτό που ο πρόεδρος ζήτησε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε την σχέση μας με τον ιρανικό λαό και να τείνουμε το χέρι στους Ιρανούς για να τους πούμε ότι αν οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, αν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση του πυρηνικού όπλου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους με την χώρα αυτή», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς κατά την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες και τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν στο Μπούργκενστοκ των ελβετικών Αλπεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες». «Αναμένω ότι θα σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο τις επόμενες ώρες».

Κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης των συνομιλιών

Η αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας εντείνει τους φόβους για πλήρη κατάρρευση της διπλωματικής διαδικασίας, σε μια περίοδο όπου η ένταση στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ήδη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Οι δηλώσεις Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται από αναλυτές εξαιρετικά σοβαρές, καθώς οποιαδήποτε απόπειρα ελέγχου ή αποκλεισμού της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη περιφερειακή κρίση με παγκόσμιες οικονομικές συνέπειες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:00ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ακυρώθηκαν για τη Δευτέρα (22/6) όλες οι αφίξεις κρουαζιερόπλοιων λόγω απεργίας των τουριστικών λεωφορείων

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

19:51ΚΟΣΜΟΣ

«Μπουρλότο» στις διαπραγματεύσεις: Απειλεί ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, αποχώρησαν οι Ιρανοί

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

19:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Οριστικά «πράσινος» ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, απομένουν οι υπογραφές

19:16LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Η τρυφερή αγκαλιά του Άρτσι και της Λίλιμπετ για την Ημέρα του Πατέρα

19:16ΕΥ ΖΗΝ

Τι να γνωρίζετε για τα χρήματα για να είστε πραγματικά ευτυχισμένοι - Τι λέει η νευροεπιστήμη

19:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» στον κόσμο για Ομπράντοβιτς, ετοιμάζει υποδοχή – Κάλεσμα από τη Θύρα 13

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 48ωρο – 7 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

18:58LIFESTYLE

Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ τιμούν την Ημέρα του Πατέρα δημοσιεύοντας φωτογραφίες του Μπρούκλιν

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεμιστοκλέους: «Μέσα στους επόμενους μήνες ενισχύεται το ΕΚΑΒ με επιπλέον 250 νέα ασθενοφόρα»

18:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιλίσια: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικά και όπλα – Πώς εντοπίστηκε

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων σε δομή φιλοξενίας – Τρεις συλλήψεις

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αύριο παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ - «Απέτυχε σε μεταναστευτικό κι ενέργεια»

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: «Η Χεζμπολάχ έχει περιέλθει σε πολύ δύσκολη θέση»

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στο Κορωπί: Ανήλικος ποδηλάτης συγκρούστηκε με αυτοκίνητο – Βίντεο ντοκουμέντο

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

19:51ΚΟΣΜΟΣ

«Μπουρλότο» στις διαπραγματεύσεις: Απειλεί ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, αποχώρησαν οι Ιρανοί

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης - Ήταν δεμένη και φιμωμένη

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

19:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» στον κόσμο για Ομπράντοβιτς, ετοιμάζει υποδοχή – Κάλεσμα από τη Θύρα 13

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αύριο παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ - «Απέτυχε σε μεταναστευτικό κι ενέργεια»

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρεια: Έπεσε οροφή σε σούπερ μάρκετ και τραυμάτισε πελάτη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

15:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ για απαγόρευση εισόδου Ελλήνων σε Ισραήλ και κατεχόμενα: «Να λάβει άμεσα θέση η κυβέρνηση»

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Το Πεδίον του Άρεως καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τις μεγάλες ανοιχτές εκδηλώσεις της πόλης»

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

18:07ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: 30χρονος πέταξε νήπιο στους κροκόδειλους αλλά αφέθηκε ελεύθερος!

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ