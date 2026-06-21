Ελβετία: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Η ιρανική αντιπροσωπεία που μετέχει στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά και τώρα σταθμίζει τις επιλογές της, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το κανάλι Press TV του Ιράν.

Σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις τετραμερείς διαπραγματεύσεις, έχουν ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Κατάρ.

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια «παύση» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Καμία διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έγινε κατά τα 80 λεπτά του πρώτου γύρου των συνομιλιών», ανέφερε το κανάλι, προσθέτοντας ότι σε αυτό το στάδιο οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την τήρηση του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα της εβδομάδας, καθώς επίσης και στην κατάσταση στον Λίβανο.