Θρίαμβος για την Παλαιόχωρα: Οι μικροί μαθητές «σήκωσαν» όλα τα Παγκρήτια βραβεία ζωγραφικής

Μια ανεπανάληπτη καλλιτεχνική και εκπαιδευτική διάκριση που τιμά ολόκληρη τη δυτική Κρήτη πέτυχε το Δημοτικό Σχολείο Παλαιόχωρας.

Οι μικροί μαθητές του ιδρύματος συμμετείχαν στον μεγάλο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργάνωσε το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, σε απόλυτη συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, καταφέρνοντας να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και τα μεγάλα βραβεία της διοργάνωσης.

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