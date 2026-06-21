Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέδειξαν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες μετά το διαζύγιο

Οι δημόσιες ευχές του Αυστραλού τραγουδιστή για τα γενέθλια της ηθοποιού και το μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν για την Γιορτή του Πατέρα

Ανθή Κουρεντζή

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν απέδειξαν ότι οι σχέσεις τους είναι άριστες μετά το διαζύγιο

Η Νικόλ Κίντμαν (αριστερά), ο Κιθ Έρμπαν (δεξιά) / AP

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Ο Κιθ Έρμπαν ευχήθηκε δημόσια «χρόνια πολλά» στην πρώην σύζυγό του, Νικόλ Κίντμαν.

Ο τραγουδιστής της country μουσικής ανάρτησε το Σάββατο 20 Ιουνίου ένα Instagram Story, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!», σε φόντο μπλε και μοβ αποχρώσεων για τα 59α γενέθλια της Νικόλ Κίντμαν.

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Αν και η Κίντμαν δεν απάντησε δημόσια στις ευχές του Έρμπαν για τα γενέθλιά της, του έδειξε τη στήριξή της την Κυριακή, με αφορμή τη Γιορτή του Πατέρα. Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία με τον αείμνηστο πατέρα της, Άντονι Κίντμαν, πάνω από μια παλαιότερη φωτογραφία του Έρμπαν, στην οποία κουβαλά στην πλάτη τις δύο κόρες τους — τη 17χρονη Sunday Rose και τη 15χρονη Faith Margaret.

«Χρόνια πολλά για τη Γιορτή του Πατέρα σε όλους τους πατεράδες», έγραψε η Κίντμαν στη λεζάντα.

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Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν οριστικοποίησαν το διαζύγιό τους τον Ιανουάριο, έπειτα από 19 χρόνια γάμου.

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