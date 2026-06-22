Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Snapshot Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν στο Ρας Λαφάν, Κατάρ, λόγω τεχνικής βλάβης.

Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα Ντόχα και προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς.

Η φωτιά που ακολούθησε τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξει επικίνδυνη διαρροή.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια της περιοχής. Snapshot powered by AI

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ από το συμβάν και την πυρκαγιά που ακολούθησε τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

??? Video shows initial moments after the massive explosion at Ras Laffan Gas Plant in Qatar, filmed from afar.



This does not look like an accident...



Source: MES (Telegram) / Writer: Samuel https://t.co/ZmCcdNUUP0 pic.twitter.com/ZC3qAk97Pt

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026



Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν και αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμη ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.