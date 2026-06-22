Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Η έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν και αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη, ενώ η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν διαπιστώθηκε επικίνδυνη διαρροή.

Γιάννης Φιλιππάκος

Κατάρ: Ισχυρή έκρηξη σε μονάδα φυσικού αερίου στο Ρας Λαφάν – Αναφορές για πολλούς τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν στο Ρας Λαφάν, Κατάρ, λόγω τεχνικής βλάβης.
  • Η έκρηξη ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα Ντόχα και προκάλεσε πολλούς τραυματισμούς.
  • Η φωτιά που ακολούθησε τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξει επικίνδυνη διαρροή.
  • Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει απειλή για την ασφάλεια της περιοχής.
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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ σε εργοστάσιο στο Ρας Λαφάν, τη μεγαλύτερη ζώνη παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε ακούστηκε μέχρι την πρωτεύουσα Ντόχα, ενώ από το συμβάν και την πυρκαγιά που ακολούθησε τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Η QatarEnergy επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου Μπαρζάν και αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αμέσως μετά τέθηκε υπό έλεγχο.

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Οι αρχές ανακοίνωσαν ακόμη ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή που να απειλεί την ασφάλεια της περιοχής.

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