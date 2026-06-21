Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία στις 22 Ιουνίου

Newsbomb

Εορτολόγιο 22 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
Αρχείο Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Αύριο Κυριακή, 22 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίων Ζήνωνος και Ζωνά μαρτύρων, Αγίου Ευσεβίου Ιερομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

• Ζήνα
• Ζένα
• Ζένια
• Ζηνάς
• Ζένας
• Ζένος
• Ευσεβεία
• Σέβη
• Ευσεβούλα
• Σεβούλα
• Ευσέβιος
• Ευσεβής

Άγιος Ζήνων

Οι Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς έζησαν στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα. Και ο μεν Ζήνων ήταν πλούσιος χριστιανός (καταγόταν από τη Φιλαδέλφεια της Αραβίας), όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ευσέβεια. Ο δε Ζηνάς ήταν υπηρέτης του Ζήνωνα, και τους συνέδεε περισσότερο αδελφική αγάπη, όπως όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Ζήνων, φλεγόμενος από τον πόθο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στη διάδοση του Ευαγγελίου, διαμοίρασε όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς, και χάρισε την ελευθερία σ' όλους τους δούλους του. Απ' αυτούς όμως ο Ζηνάς, αρνήθηκε ν' αφήσει τον πρώην κύριό του και τον παρακάλεσε να μείνει κοντά του.

Ο Ζήνων δέχτηκε να τον κρατήσει, σα φίλο και αδελφό εν Χριστώ. Το 303 μ.Χ. στη Φιλαδέλφεια της Αραβίας, ο έπαρχος Μάξιμος κήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών. Τότε ο Ζήνων παρουσιάστηκε μπροστά του και αγωνίστηκε να του καταδείξει τη ματαιότητα των αγώνων του κατά της χριστιανικής αλήθειας. Ο έπαρχος, αντί άλλης απάντησης, τον έδειρε και τον φυλάκισε. Όταν το έμαθε ο Ζηνάς, έτρεξε στον έπαρχο και τον παρακάλεσε να ελευθερώσει τον κύριο του. Ο έπαρχος τότε φυλάκισε και τον Ζηνά, και μετά από λίγες μέρες τους αποκεφάλισε.

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