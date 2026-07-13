Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

Το γεγονός γνωστοποίησε η ηθοποιός και κουνιάδα του Τέτα Κωνσταντά

Ελένη Ευστρατίου

Γιώργος Ματαράγκας: Στο νοσοκομείο μετά από ελαφρύ έμφραγμα νοσηλεύεται ο ηθοποιός

Γιώργος Ματαράγκας

EUROKINISSI
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  • Ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας νοσηλεύεται από το Σάββατο 11 Ιουλίου στο νοσοκομείο Ελπίς μετά από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη την Παρασκευή.
  • Οι γιατροί τον κράτησαν στη Μονάδα Εμφραγμάτων για προληπτική παρακολούθηση όλο το Σαββατοκύριακο.
  • Σήμερα, Δευτέρα, θα ληφθεί απόφαση για το είδος της θεραπείας και την περαιτέρω περίθαλψη του.
  • Ο ηθοποιός βρίσκεται σε καλή ψυχολογική κατάσταση και επικοινωνεί με τους οικείους του.
  • Η κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, διέψευσε υπερβολικές φήμες και ευχαρίστησε όσους έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν ευχές.
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Στο νοσοκομείο Ελπίς νοσηλεύεται από το Σάββατο 11 Ιουλίου ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας, μετά από ελαφρύ έμφραγμα που υπέστη.

Όπως ενημέρωσε σε δημοσίευσή της στο facebook, η ηθοποιός και κουνιάδα του, Τέτα Κωνσταντά, ο 65χρονος ηθοποιός πέρασε ένα ελαφρύ περιστατικό εμφράγματος την Παρασκευή, το οποίο τον οδήγησε στο νοσοκομείο για εξετάσεις την επόμενη μέρα.

Οι γιατροί όμως έκριναν ότι πρέπει να νοσηλευτεί και έτσι έμεινε στη Μονάδα Εμφραγμάτων όλο το Σαββατοκύριακο.

Οι γιατροί πρόκειται να αποφασίσουν σήμερα, Δευτέρα, τι είδους θεραπεία θα χρειαστεί και πως θα προχωρήσουν με την περίθαλψή του. Η ηθοποιός Κωνσταντά ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως ο Γιώργος Ματαράγκας είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση.

Η ανάρτηση της Τέτας Κωνσταντά

«Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής:

ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα.

Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους».

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